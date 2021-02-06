Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

KYK kredi ve burs ödemeleri başladı

Şubat ayı için KYK burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına bugün yatmaya başladığını bildirdi.

Güncellenme: 10:37, 06/02/2021
Haberler Ekonomi
KYK kredi ve burs ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ 10 ŞUBAT’A KADAR DEVAM EDECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Şubat 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 – 10 Şubat tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Şubat, “2” olanlar 7 Şubat, “4” olanlar 8 Şubat, “6” olanlar 9 Şubat, “8” olanlar 10 Şubat 'da ödemelerini alabilecek.

Buna göre burs ve kredi miktarı lisansta 650 lira, yüksek lisansta bin 300 lira hesaplara yatırılacak.

İlginizi Çekebilir'Yandaş şirketlerin değil, gençlerin KYK borçlarını silin''Yandaş şirketlerin değil, gençlerin KYK borçlarını silin'
Gençlik ve Spor Bakanı KYK Şubat ayı
Yayınlanma Tarihi:10:10,