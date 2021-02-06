KYK kredi ve burs ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ 10 ŞUBAT’A KADAR DEVAM EDECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Şubat 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6 – 10 Şubat tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Şubat, “2” olanlar 7 Şubat, “4” olanlar 8 Şubat, “6” olanlar 9 Şubat, “8” olanlar 10 Şubat 'da ödemelerini alabilecek.

Buna göre burs ve kredi miktarı lisansta 650 lira, yüksek lisansta bin 300 lira hesaplara yatırılacak.