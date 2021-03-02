Şubatta dış ticaret açığı yüzde 10,7 arttı

2021 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 9,8 artararak 19 milyar 372 milyon dolara ulaştı.

Şubatta dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artışla 3 milyar 360 milyon dolara yükseldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıkladığı verilere göre, şubattaki ihracat rakamı, şu ana kadar kaydedilen en yüksek şubat ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti

Ocak 2021’de ihracat, 15 milyar 48 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

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