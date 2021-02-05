Super Bowl’da 30 saniyelik reklamın maliyeti 5,5 milyon dolar

ABD'de yılın en önemli spor olaylarından biri olarak değerlendirilen Super Bowl’da televizyon reklamı maliyetleri yine dudak uçuklattı.

7 Şubat Pazar günü Florida eyaletine bağlı Tampa şehrindeki Raymond James Stadı’nda oynanacak olan Amerikan futbolu liginin (NFL) şampiyonluk maçının televizyon yayını sırasında reklam yayımlatmak isteyen şirketler 30 saniye için 5,5 milyon dolar ödedi.

Cnbc’nin haberine göre, maçın yayın haklarını elinde bulunduran Amerikan CBS televizyonu, tüm reklam kotasını satarken, çok yüksek teklifler için son dakikaya kadar kapı açık bırakıldı.

TOPLAM HARCAMADA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Pandeminin yarattığı ekonomik olumsuzluklar ve belirsizlikler nedeniyle, reklam satışlarının normalden daha uzun sürdüğü belirtildi. 2020'de kasımda dolan kotanın, bu yıl ancak ocak ayının ikinci yarısında dolduğu aktarıldı.

7 bin 500’ü sağlık çalışanı (ücretsiz biletli) olmak üzere toplam 25 bin aşılı seyircinin maçı stadyumda izleyeceği duyuruldu.

Statista verilerine ve tahminlerine göre, geçen yıl 17,2 milyar dolar ile rekor kıran Super Bowl bağlantılı toplam tüketim harcaması bu yıl pandemi nedeniyle 13,9 milyar dolara gerileyecek.

Geçen sene televizyon reklam geliri toplamda 336 milyon dolar olmuştu.

EVDE SADECE AİLENİZLE İZLEYİN ÇAĞRISI

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve Başkan Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Dr. Anthony Fauci, “Bu yıl Super Bowl, corona virüsü nedeniyle evde sadece aile fertleriyle izlenmeli” uyarısında bulunmuştu.

ABC Televizyonuna açıklama yapan Fauci, Covid-19 salgını nedeniyle taraftarlara, “Süper Bowl maçı partileri çok eğlenceli olur ama şimdi bu salgında sırası değil” demişti.