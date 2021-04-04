Sürdürülebilir üretim için suyun vanasını kısıyor

Dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden BSH Grup, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki fabrikasında yıllık üretim adedini 5.8 milyona çıkardı. 2020'de yaşanan olumsuzluklara rağmen vites küçültmeyen BSH Türkiye, 2021 yılında da üretim adedini 6.5 milyona çıkarmayı planlıyor. Türkiye'deki fabrikanın grup bünyesindeki öneminin yüksek olduğunu söyleyen BSH Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hakan Mandalı, Çerkezköy fabrikasında üretim, Ar-Ge ve tedarik gibi unsurların bir arada olduğunu dile getirdi. 2008'de 87 olan Ar-Ge merkezi çalışanı sayısının 2019'da 318'e yükseldiğini ifade eden Mandalı, katma değeri yüksek üretim yaptıklarını ve bunları dünyanın pek çok ülkesine ihraç ettiklerini aktardı. Çin'e de bu yıl büyük bir parti buzdolabı ihraç ettiklerini kaydeden Mandalı, dünyanın en kalabalık ülkesine ihracatı devam ettirmek istediklerini bildirdi.

YÜKSEK KATMA DEĞER

Üst gelir grubundaki müşterilere hitap eden ve fiyatı 5 ila 25 bin Euro arasında olan buzdolaplarından yılda 100 bin adet ürettiklerini belirten Mandalı, bunları başta ABD olmak üzere Avrupa'ya ve gelişmiş ülkelere ihraç ettiklerini dile getirdi. Döngüsel ekonominin üç ilkesine inandıklarından bahseden Mandalı, “Tüm değer zinciri boyunca kaynakların kullanımını, emisyonları ve enerji tüketimini en aza indirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

TASARRUFTA HEDEF YÜZDE 58 AZALTMA

Sürdürülebilirliğe büyük önem verdiklerini söyleyen Hakan Mandalı, şöyle konuştu:

“2025 yılında su tüketimini yüzde 58 düşürmeyi hedefliyoruz. 2020 yılında BSH Çerkezköy Bulaşık Ürün Grubu fabrikası boyahane su tüketiminde yüzde 37 azalma gerçekleşti. Çamaşır makinesi testi için kullanılan su miktarı 4.3 litreden 3.5 litreye düşürülerek su tüketiminde 1.4 milyon litre tasarruf sağlandı. Pişirici ürün grubu fabrikasında da boyahane su tüketimi azaltılarak yüzde 26 oranında tasarruf elde edildi.”