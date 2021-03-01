Suudiler 70 adet yolcu uçağı almayı planlıyor

Saudia, Airbus ve Boeing’den 70 adet uçak almayı planlıyor. İnternet haber sitesi Maaal’da yer alan kaynaklara dayandırılan habere göre şirket yerel bankalar ile 3.07 milyar dolar kaynak yaratmak için görüşmeler yürütüyor.

Haberde hava yolunun bu parayla Airbus A321 ve Boeing 777 ile 787 Dreamliner serisi uçakların finansmanını kısmen karşılayacağını belirtti. Haberde hangi uçaktan kaçar adet alınacağı ile ilgili bir bilgi yer almadı.

KREDİ İÇİN GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜLÜYOR

Reuters’a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir bankacı Saudia’nın 70 kadar yeni uçak almak için bankalardan kredi almak için görüşme yürüttüğünü söyledi.

Hava yolunun 144 uçaklık filosunda hali hazırda A321, 777 ve 787 serisi uçaklar yer alıyor.

Saudia konuya ilişkin sorulara henüz yanıt vermedi. Airbus yetkililerinden biri şirketin müşterinin uçak talepleri ile ilgili düzenli olarak görüşmeler yürüttüğünü söylerken daha fazla detay vermedi. Boeing sorulara cevap vermedi.

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