Suudiler petrol şirketinde hisse satacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ulusal petrol şirketi Aramco'nun yüzde 1'lik hissesini satmak üzere görüşme yaptıklarını açıkladı.

Suudi bir televizyon kanalına dün konuşan Selman, alıcı şirketin ismini açıklamadı ancak “önde gelen bir küresel enerji şirketi” dedi ve satışın önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleşebileceğini söyledi.

19 MİLYAR DOLAR OLABİLİR

Şirketin mevcut piyasa değerine göre, yüzde 1'lik satışın değerinin yaklaşık 19 milyar dolar olabileceği belirtiliyor.

Selman, hisse satışı sonucunda söz konusu şirketin kendi ülkesinde Aramco'dan petrol alımını artırabileceğini dile getirdi.

SUUDİ PETROLÜNÜN YÜZDE 30’UNU ÇİN ALIYOR

Suudi Arabistan'un petrol ihracatında en büyük pay, yüzde 30 ile Çin'e ait. Japonya, Güney Kore, Hindistan ve ABD, Suudi petrolünün diğer büyük alıcıları olarak sıralanıyor.

Selman, Suudi Arabistan ekonomisini dönüştürmek ve petrole bağımlılıktan kurtarıp çeşitlendirmek için ortaya koyduğu 2030 Vizyonu planının finansmanı için Aramco'yu kullanıyor.

2019’DA HALKA ARZDAN 30 MİLYAR DOLAR GELMİŞTİ

2019 sonunda Aramco'nun yüzde 2'lik hissesi halka arz edilmiş, o dönem şirket dünyanın en değerli şirketi olmuştu. Halka arzdan elde edilen yaklaşık 30 milyar dolarlık gelir, Suudi varlık fonuna aktarılmıştı.

İstanbul'daki Suudi Konsolosluk binasında Selman'ın talimatıyla gerçekleştirilen Cemal Kaşıkçı cinayeti, ülke içindeki tutuklamalar, Yemen savaşı ve pandemi, 2030 Vizyonu planının uygulanmasını yavaşlatmıştı.

Petrol fiyatlarının geçen sene 20 doların altına gerilemesiyle ülkenin petrol gelirleri azalmış, bütçe açığı milli gelirin yüzde 12'sine yükselmiş, ülke ekonomisi 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,1 oranında küçülmüştü.

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