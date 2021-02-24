Suudilerin Türkiye menşeli ürün ithalatı aralık ayında dip yaptı

Suudi Arabistan İstatistik Kurumu verileri Suudi Arabistan’ın Türkiye menşeli ürün ithalatının aralık ayında son bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

Veriler Suudi Arabistan’ın Türkiye’den yaptığı ithalatın 2020 yılı Aralık ayında 50.6 milyon riyal (13.49 milyon dolar) olduğunu gösterirken kasım ayında bu rakam 182.2 milyon riyal, 2019 yılı Aralık ayında ise 1.06 milyar riyal seviyesindeydi.

Suudi iş adamları geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki politik gerilim nedeniyle Türkiye menşeli ürünlere resmi olmayan bir boykot uygulama çağrısında bulunmuşlardı.

Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler son zamanlarda dış politika ve İslamcı gruplara yönelik tutum nedeniyle gerildi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülmesi gerilimi tırmandırmıştı.

TEKSTİL SEKTÖRÜ ETKİLENİYOR

Suudilerin boykotundan en çok etkilenen sektörlerin başında hazır giyim ve konfeksiyon sektörü geliyor. Bu sektörün kasımda ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,6 düşüşle 20,1 milyon dolardan 5,7 milyon dolara gerilemişti. Tekstil ve ham madde sektörünün ihracatı da aynı dönemde yüzde 36 azalışla 5,3 milyon dolardan 3,4 milyon dolara düşmüştü.

Kimyevi maddeler ihracatı yüzde 51,3 düşüşle 19,4 milyon dolardan 9,4 milyon dolara; halı ihracatı yüzde 41,1 düşüşle 23,2 milyon dolardan 13,7 milyon dolara; elektrik elektronik ihracatı yüzde 52,6 düşüşle 16,2 milyon dolardan 7,7 milyon dolara; demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 23,9 düşüşle 10,6 milyon dolardan 8,1 milyon dolara; çelik ihracatı yüzde 54,2 düşüşle 10,1 milyon dolardan 4,6 milyon dolara; mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 45,6 düşüşle 18,2 milyon dolardan 9,9 milyon dolara gerilemişti.

BOYKOT DÖNEMİNDE SATIŞLAR YÜZDE 64 GERİLEDİ

2020 yılında boykotun başladığı ekim, kasım ve aralık aylarında Suudilere satılan toplam konut sayısı 192 olmuştu. Geçen yılın aynı döneminde ise söz konusu satış adedi 536 olmuştu. Boykot kararının alındığı bu yıl 3 aylık periyotta yaşanan düşüş yüzde 64 oldu.

Sadece aralık ayında Suudilere yapılan konut satışı ise, geçen yıla göre yüzde 68 oranında azalarak 194'ten 62'ye gerilemişti. (sozcu.com.tr-REUTERS)

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