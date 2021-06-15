Takım elbisenin yerini pijama aldı

Pandemi ile birlikte ofislerin kapanması ve karantina süreçleri iç ve ev giyim sektörlerini hem ihracatta hem de Türkiye pazarında hareketlendirdi. Bu dönemde büyük bir taleple karşılaşan sektör, iç pazarda yaklaşık 3 milyar dolarlık bir hacme ulaşırken, ihracatta ise 2020'yi 850 milyon dolarlık bir büyüklükle kapattı. Yeni dönemde İngiltere ve Almanya'nın siparişlerini Çin'den Türkiye'ye kaydırması ile 1 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmayı hedefleyen üreticiler, dünyaca ünlü markalar ile pazarlık masasına da oturmayı hedefliyor. Artan talep ile bu dönemde hammadde sıkıntısı yaşandığını aktaran sektör oyuncuları yeni yatırımlar ve katma değerli üretim ile talebi karşılamaya hazırlanıyor.

HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği'nde (TİGSAD) yeni dönemde Başkan olarak yönetimi devralmaya hazırlanan Nazım Kanpolat, 250 bin kişilik istihdama ve 850 milyon dolarlık ihracata sahip iç giyim sektörünün, bavul ve yan ticaret ile milyar dolarlık ihracat hacmine sahip olduğunu dile getirdi. Gelecek 1 yıl içinde ihracatta 1 milyar doları aşmayı planladıklarını ve bunun için anlaşmalara imza attıklarını kaydeden Kanpolat, “Kargocular aracılığı ile yapılan ihracat var. Kargo firmaları bizim nakliyemizi yapıyor ve ihracatçı olarak onlar görünüyor. Yaklaşık 350 milyon dolarlık bir hacim de burada var. Avrupa'da İngiltere ve Almanya açılmaya başladı. Uzakdoğu alımları Türkiye'ye yöneliyor. Yakında Avrupa'da daha fazla ticaret hacmine ulaşacağız” dedi.

HAMMADDE 4 KAT ZAMLI

Sektörün iç pazarda ev giyim olarak yaklaşık 2-3 miyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını anlatan Kanpolat, iplikte, kumaşta hammadde sıkıntısının devam ettiğine işaret etti. Bir dönem likrada yaşana arz sıkıntısı nedeniyle fiyatların 4-5 katına çıktığını kaydeden Kanpolat, “Tekstil sektörü dışarıya da hammadde ihraç ediyor. Bu dönemde içerdeki talebi karşılamakta zorluk çekiyorlar. Likra ile ilgili bir firma yatırım yapıyor şu an. Kilosu 16 dolara değil 50 dolara ürün satabilirsek, iplik ve kumaşçı ile bu kadar pazarlık etmeyeceğiz” diye konuştu.

Boğazda pijama defilesi planlıyor

Avrupa'da alım gruplarını Türkiye'ye getirmeye çalıştıklarını ve Victoria's Secret markasının alıcılarını da Türkiye'deki üreticilerle buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Kanpolat, pandemi ile birlikte hazır giyim sektöründe dokuma grubunun azaldığını ve ev giyimi satışlarının arttığını dile getirdi. Çin'den biraz daha fazla pay alıp bunu avantaja çevirmeye çalıştıklarını söyleyen Kanpolat, “Ağustosta boğazda bir pijama defilesi yapmayı planlıyoruz” dedi. Nazım Kanpolat, Türk iç giyim ve çorap sektörünü dünya ile yarışır hale getireceklerini açıklayarak, “Bu kapsamda yapacağımız uluslararası bir etkinlik ile Fatih'te Yeşildirek sokaklarını festival alanına çevireceğiz” diye konuştu.