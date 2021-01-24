Talep her geçen gün artıyor! Son 10 yılda böylesi olmamıştı

Salgın döneminde önünde uzun kuyruklar oluşmaya başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Halk Ekmek’in yeni büfe talepleri İBB Meclisi’nde uzun süren tartışmalar nedeniyle onaylanmayınca 40 mobil büfe ile halka ucuz ekmek götürme kararı alınmıştı.

İBB Meclisi’nin 142 yeni ekmek büfesine onay vermesinin ardından, bu büfelerin açılması için yasal süreç beklenirken, mobil büfelere olan talep de günden güne artıyor.

“FABRİKADAN BÜFEYE EL DEĞMİYOR”

İBB, Kartal’daki Halk Ekmek Fabrikası ve İstanbul’un 3 ilçesinde mobil büfeleri görüntüledi. Hizmet veren araçlardan ekmek alan vatandaşların, İstanbul Halk Ekmek (İHE) personelinin ve üretimden sorumlu yetkililerin görüşlerine yer verildi.

İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, ekmeklerin üretim sürecini şöyle anlattı:

*Tam otomatik makinelerde piştikten sonra soğutma kulesinden inip bant aracılığıyla kasalama işlemine gidiyor. Son kasalama işlemine kadar ve büfeye gidene kadar el değmiyor.

*Büfecilerimiz de eldiven ve önlükle çalışır. Vatandaşa hijyenik koşullarda sağlıklı ekmeği ulaştırmak bizim temel amacımız. Bunu yapıyoruz.

“EKMEĞE BÖYLE BİR TALEP OLMAMIŞTI”

Son günlerde Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklara ve ekmeğe olan yoğun talebe ilişkin konuşan Nama, “Son 10 yılın verilerine baktığımız zaman bugüne kadar hiç Halk Ekmek kuyrukları önünde böyle kuyruklar, ekmeğe böyle bir talep olmamıştı” dedi.

“SANCAKTEPE’DEN OSMANGAZİ’YE UCUZ EKMEK ALMAYA GİDİYORUM”

Sancaktepe’de mobil büfeden ekmek alan bir vatandaş, “Her gün ekmek alıyoruz. Sancaktepe’den Osmangazi’de Halk Ekmek büfesine ekmek almaya gidiyordum” dedi.

Vatandaş, Sancaktepe’deki mobil büfenin yerini öğrendikten sonra oraya gitmeye başladığını anlattı. Bir başka vatandaş ise, “Ekmek 1 lira. Ne güzel hizmet. 8 tane aldım 16 lira vereceğime 8 lira verdim” yorumunda bulundu.

“EKMEKTEN TASARRUF DAR GELİRLİ İÇİN BİR FATURA KADAR”

İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, “Mahalleli kendi mahallesindeki fırınından 2 liraya ekmek almak yerine 5 kilometre yürüyüp karşı mahalledeki Halk Ekmek büfesinden 1 liraya ekmek alıyor. 8 ekmek aldığını düşünün, bunun aylık tasarrufu 250 liraya geliyor. Bu da bir dar gelirli için bir elektrik faturası, doğalgaz faturasıdır” şeklinde konuştu.

“MOBİL BÜFEDE HER GÜN 1000 EKMEK SATILIYOR”

Sultanbeyli’de mobil halk ekmek büfesinden satış yapan İHE personeli Gökhan Mercan, “Burada bin 250 tane ekmek var. Önceki gün bin 500 tane sattık. Her gün bin ekmek garanti satılıyor” dedi.

Sultanbeyli’de mobil büfeden alışveriş yapan vatandaş, “Sebep olanlardan binlerce razı olsun. Bin 500 tane ekmek yiyoruz buradan. İnşallah 2 bin 500, 3 bine çıkar” diye konuştu.

“2 MİLYON 500 BİN ARALIĞINDA EKMEK ÜRETİMİMİZ OLACAK”

Ekmek üretimiyle ilgili bilgilendirmede bulunan Özgen Nama, “Bundan 2 buçuk ay öncesine kadar 800-900 bin bandında normal ekmek üretimimiz vardı ambalajlı ürünler hariç. Hiçbir makine satın almadan, ek bir maliyet yüklemeden üretimi bir milyon 400 binlere dayandı. Bununla beraber minimum 2 milyon-2 milyon 500 bin aralığında bir ekmek üretimimiz olacak. Başaracağız. Başka şansımız yok. Halkın ekmeğini sağlıklı bir şekilde, en ucuza onlara götüreceğiz. Hizmet mahalleye gidecek” diye konuştu.

“EVE YAKIN 3 TANE VAR AMA KUYRUK OLUYOR”

Esenler’deki bir mobil satış noktasında bekleyen vatandaş, “Eve yakın 3 tane var ama yine de kuyruk oluyor. Araba böyle gelirse daha iyi olur” dedi. Bir başka vatandaş ise, “Halkımız zorlanıyor. 2 lira öbürüne verene kadar 1 lira veriyorsun. 1 lira kar kalıyor bir ekmekte” ifadelerini kullandı.

“935 EKMEK SATTIK, TÜKENDİ”

Esenler mobil büfedeki İHE personeli Yusuf İşleyen, “Dün 850, bugün 935 satıldı. İlk günler 300-500 sattık. Gittikçe 900’lere çıktı. Bugün ekmek tükendi. Yukardaki ekmek kulübesinde 200-300 metre kuyruk var diyorlar. Vatandaş da buraya geliyor” bilgilendirmesinde bulundu.

İMAMOĞLU: ŞUBATTA HİZMETE SUNULACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni Halk Ekmek büfelerinin Şubat’ta İstanbulluların hizmetine sunulacağını duyurdu. Önümüzdeki günlerde 142 Halk Ekmek büfesinin İstanbul’da açılması bekleniyor.

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