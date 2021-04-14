Tarım-ÜFE 20 ayın zirvesine yükseldi

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,06 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,68 arttı.

TÜİK verilerine göre, yıllık yüzde 22,06'lık artış, Temmuz 2019 sonrasındaki 20 aylık dönemde kaydedilen en yüksek Tarım-ÜFE artışı oldu.

Tarım ÜFE, çiftçinin üreterek piyasaya satışını yaptığı ürünlerin ilk el satış fiyatlarındaki zaman içerisinde meydana gelen değişimlerin oransal göstergesini aylık olarak izlemek amacıyla hesaplanıyor.

Tarım-ÜFE'deki artış, tüketici enflasyonu (TÜFE) için de olumsuz bir sinyal niteliği taşıyor.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,93, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,47, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,72 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,27, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,07 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,93 artış yönünde oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ LİFLİ BİTKİLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren alt grup, yüzde 38,68 ile liftli bitkiler oldu. Bu dönemde en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 38,65 ile turunçgiller ve yüzde 30,62 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Buna karşılık, bir önceki yıla göre azalışın olduğu tek alt grup yüzde 1,15 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.

Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 2,41 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 14,98 ile yağlı meyveler ve yüzde 15,60 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ TURUNÇGİLLERDE

Aylık en fazla artış %7,95 ile turunçgiller alt grubunda gerçekleşti.

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 2,41 ile lifli bitkiler, yüzde 1,63 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 1,34 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu.

Buna karşılık, bir önceki aya göre azalışın olduğu alt gruplar ise yüzde 19,98 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 4,21 ile çeltik, yüzde 2,37 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 1,23 ile yağlı meyveler oldu.

MARTTA EN ÇOK ARTIŞ SİVRİBİBERDE

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi madde sepetinde yer alan ürünler arasında martta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün, yüzde 21,07'lik oranla sivribiber oldu.

Yüzde 5,84'lük artışla domates ikinci, yüzde 2,41 artışla pamuk üçüncü, yüzde 2,11 artışla ayçiçeği dördüncü oldu.

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