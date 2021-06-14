Tarım-ÜFE yıllık yüzde 20.20 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE’ de Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,43 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,20 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,35 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 4,66, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 34,76 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,04 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,36, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,48 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 26,59 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 23,68 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 2,32 ile çeltik, yüzde 6,71 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 7,31 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 2,92 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 1,95 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,42 ile lifli bitkiler ve yüzde 0,52 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre azalışın olduğu alt gruplar yüzde 4,68 ile çeltik ve yüzde 1,50 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Mayıs 2021’de, endekste kapsanan 82 maddeden, 25 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 16 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 41 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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