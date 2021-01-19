Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları yayınlandı, 826 sözleşmeli işçi alımı yapıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca verilen 826 açıktan işçi atama izni üzerine, Türkiye İş Kurumu kanalı ile başvurular alındı. 54’üncü Noter ve Noterler Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan komisyon gözetiminde yapılan kura çekilişinde, 826 asil ve 826 yedek aday belirlendi. Noter tarafından belirlenen asil ve yedek adaylar, evrak kontrolleri, sabıka kayıtları ve aranan şartları taşıyıp taşımadıkları incelendikten sonra atama işlemleri yapılacak. Şartları taşımadığı tespit edilen asil adayın yerine, şartları taşıyan yedek adayların atamaları yapılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

Öte yandan kura sonuçlarının, bakanlığın ‘tarimorman.gov.tr’ internet sitesindeki duyurular bölümünden ilan edildiği ve burada belirtilen evrakların 22 Ocak 2021 tarihine kadar bakanlığın ilgili birimlerine teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

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