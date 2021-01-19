Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları yayınlandı, 826 sözleşmeli işçi alımı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatlarında istihdam edilecek 826 daimi tarım işçisinin noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişiyle belirlendiğini duyurdu. Sonuçlar, tarimorman.gov.tr' internet sitesinden öğrenilebiliyor.

Güncellenme: 08:13, 19/01/2021
Haberler Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları yayınlandı, 826 sözleşmeli işçi alımı yapıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca verilen 826 açıktan işçi atama izni üzerine, Türkiye İş Kurumu kanalı ile başvurular alındı. 54’üncü Noter ve Noterler Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan komisyon gözetiminde yapılan kura çekilişinde, 826 asil ve 826 yedek aday belirlendi. Noter tarafından belirlenen asil ve yedek adaylar, evrak kontrolleri, sabıka kayıtları ve aranan şartları taşıyıp taşımadıkları incelendikten sonra atama işlemleri yapılacak. Şartları taşımadığı tespit edilen asil adayın yerine, şartları taşıyan yedek adayların atamaları yapılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

Öte yandan kura sonuçlarının, bakanlığın ‘tarimorman.gov.tr’ internet sitesindeki duyurular bölümünden ilan edildiği ve burada belirtilen evrakların 22 Ocak 2021 tarihine kadar bakanlığın ilgili birimlerine teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

İlginizi Çekebilirİstanbul'da 111 dönümlük tarım alanı imara açılıyor: Otel, AVM yapılacakİstanbul'da 111 dönümlük tarım alanı imara açılıyor: Otel, AVM yapılacak

 

İlginizi ÇekebilirTarımda baştan aşağı reform şartTarımda baştan aşağı reform şart
Beykoz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ekonomi internet istanbul noter söz Türkiye yangın