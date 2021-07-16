Tarımsal girdi enflasyonu 2,5 yılın zirvesinde: Rekor gübrede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2021 tarımsal girdi fiyat endeksini bugün açıkladı.

Tarımsal girdi fiyat endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,20, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,43 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,42 artış gösterdi.

Böylece tarımsal girdi enflasyonu son 2,5 yılın zirvesini görmüş oldu.

MAL VE HİZMET ENDEKSİNDE YILLIK YÜZDE 25 ARTIŞ

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,43, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 2,81 artış gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 24,27, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 25,39 artış gösterdi.

GÜBREDE BÜYÜK ARTIŞ

Yıllık en fazla artış yüzde 45,90 ile gübre ve toprak geliştiriciler alt grubunda oldu. Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 41,43 ile ikamet amaçlı olmayan çiftlik binaları ve yüzde 37,49 ile bina bakım masrafları oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 9,15 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,49 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 18,96 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

EN ÇOK AYLIK ARTIŞ BİNA MASRAFLARINDA

Bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 3,92 ile bina bakım masrafları ve yüzde 3,40 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 0,21 ile veteriner harcamaları, yüzde 0,42 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,65 ile tarımsal ilaçlar oldu.

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