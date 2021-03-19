Tarımsal girdi fiyatlarındaki artış 19 ayın zirvesine yükseldi

Genel olarak tüketici enflasyonunu, özel olarak da gıda enflasyonunu olumsuz etkileyebilecek bir veri, tarımsal girdi fiyatlarından geldi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), 2021 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 18,52, aylık yüzde 1,96 arttı. Yıllık artışta son 19 ayın zirvesi görüldü.

Ana gruplar itibariyle bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 1,68, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 3,70 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 18,02, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 21,62 artış gösterdi.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ MAKİNE BAKIMDA

Yıllık en fazla artış yüzde 33,15 ile makine bakım masrafları alt grubunda oldu.

Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 29,98 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) ve yüzde 28,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 0,68 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 4,23 ile veteriner harcamaları ve yüzde 5,58 ile enerji ve yağlar oldu.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ÇİFTLİK BİNALARINDA

Aylık en fazla artış yüzde 7,04 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) alt grubunda oldu.

Alt gruplar itibariyle, bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 5,12 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 3,68 ile bina bakım masrafları oldu.

Buna karşılık, aylık en az artış gösteren alt gruplar, sırasıyla yüzde 0,07 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 1,12 ile tarımsal ilaçlar oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 1,78 ile makine bakım masrafları oldu.

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