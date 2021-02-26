Taş kömürü ithalatı 2020’de 3.29 milyon ton oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Aralık ayında taş kömürü teslimatının; yüzde 53.4’ü termik santrallere, yüzde 12.2’si kok tesislerine, yüzde 14.6’sı demir-çelik dışındaki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının; yüzde 78.5’i termik santrallere, yüzde 12.7’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96.3 ile demir-çelik sanayine yapıldı.

Linyit satılabilir üretimi Ocak-Aralık döneminde yüzde 19.3 ve aynı dönemde taş kömürü satılabilir üretimi yüzde 11.3 azaldı. DHA