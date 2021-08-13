Tasarruf genelgesinden 1.5 ay sonra devlete 12.4 milyon TL’ye araç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Haziran 2021’de yayınladığı genelge ile kamudaki tasarruf tedbirleri kapsamında araç kiralama ve alımlarında kısıtlamaya gidildi. Mevcut araçların da 2023’e kadar yüzde 20 azaltılacağı belirtildi. Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genelgeden 1.5 ay sonra, 41 araç kiraladı.

DENIZ AYHAN

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Standart boyut

30 binek ve 11 hafif ticari araç, 35 şoförüyle birlikte 28 ay hizmet verecek. Biri 2500 motor “Executive car” olan üst sınıf araçların 28 aylık kirası, 12 milyon 420 bin liraya ulaştı.

Kiralanan araçların bir tanesinin üst sınıf E-Segment Sedan, 2200-2500 cc arası, hybrid, otomatik vites, 2019 model veya üzerinde ve siyah renkte olacağı belirtildi.

9 KİŞİLİK VAN

Bakanlık ayrıca 4 adet D Segment Sedan, 2019 model ve üzeri, 1450-1550 cc arası; siyah, gri veya benzeri koyu renkte araç, 35 adet C Segment Sedan ve 2020 model ve üzeri araç, 1 tane de 1800-2200 cc arası, dizel, 2020 model veya üzeri, 9 kişilik Van ticari araç kiraladı.

Deri döşeme koltuklar en az 2200-2500 cc

Executive car olarak bilinen E-Segment sedan aracın özellikleri şöyle sıralandı: “Motor hacmi en az 2200-2500cc arasında, 160 kw veya üzeri, otomatik vites, benzinli hybrid, elektrikli motor gücü 80 kw ve üzeri, hybrid sistem aküsü nikel metal hidrid tipi, en az iki bölgeli tam otomatik klima, en az 7 hava yastığı, ısıtmalı ön koltuklar, deri döşeme koltuklar, siyah renk.”