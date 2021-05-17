Tavan fiyat uygulaması bitiyor, akaryakıta zam gelecek mi?

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun (EPDK) aldığı kararla 18 Mart'ta tüm Türkiye'de uygulanmaya başlanan akaryakıtta tavan fiyat uygulaması bu gece bitiyor.

İki aylığına getirilen uygulama döneminde, il bazında akaryakıt satış tavan fiyatı EPDK tarafından belirlenmişti. Uygulamanın başlamasıyla akaryakıtta litre başına ortalamada 17-20 kuruşluk fiyat düşüşleri görülmüştü. Bazı illerde indirimler 40 kuruşa kadar ulaşmıştı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Devletimiz, eşel mobil sistemi ile üzerine düşeni yaptı ancak ne yazık ki bazı şirketler kâr oyunları ile bu uygulamayı suistimal etti. Yaptığımız incelemeler neticesinde tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik” demişti.

FİYAT ARTIŞI OLACAK MI?

Sozcu.com.tr'ye konuşan sektör kaynakları, uygulamanın bitmesiyle akaryakıtta hemen fiyat artışları olmasını beklemediklerini, bazı illerde 1-2 kuruşluk artışlar olabileceğini, EPDK'nın alacağı tavra göre önümüzdeki dönemde fiyatların tekrar değerlendirileceğini belirtti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), EPDK’nın akaryakıtta hayata geçirdiği tavan fiyat uygulamasına karşı dava açmıştı.

EPGİS tarafından yapılan açıklamada, “EPDK tarafından 18 Mart 2021 tarihinde başlatılan, sektöre zarar verdiğine ve haksız olduğuna inandığımız tavan fiyat uygulamasında; yürütmenin durdurulması ve iptali için sendikamız EPGİS tarafından açılacağını beyan ettiğimiz dava bugün itibari ile açılmıştır.” denilmişti.

FİYATLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyordu.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyordu.

Benzinin litresi İstanbul'da yaklaşık 7,09 TL, Ankara'da 7,15 TL, İzmir'de 7,16 TL fiyatla satılıyor.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 6,47 TL, Ankara'da 6,53 TL, İzmir'de 6,54 TL fiyatla satılıyor.

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