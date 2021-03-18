Tavan fiyatta hesaplama formülü yayımlandı

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) aldığı kararla Türkiye için akaryakıtta tek fiyat uygulamasına geçti.

EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre il bazında akaryakıt satış tavan fiyatı kurum tarafından belirlenecek. Bu geceden itibaren yürürlüğe görecek fiyatlara göre fiyatlarda 17-20 kuruş düşüş olacak.

HESAPLAMA FORMÜLÜ YAYIMLANDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), akaryakıtta iki ay süreyle geçerli olacak tavan fiyat uygulamasında hesaplamaya ilişkin formülü yayımladı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan EPDK kararına göre, bayi tavan fiyatı, ilgili günde TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi için geçerli rafineri fiyatına litre başına 70 kuruş (1+KDV) eklemesiyle belirlenecek. Fiyat formülü benzin ve motorin türleri için uygulanacak. Farklılaştırılmış akaryakıt ürünleri için bu fiyata en fazla 2 kuruş ilave edilebilecek.

Karar ekinde her ilde benzin ve motorin türleri için geçerli olacak bayi tavan fiyatlarına uygulanabilecek fiyat farkı listesi de yer alıyor.

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