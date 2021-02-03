TBB Başkanı Aydın: Yabancı paradan TL’ye geçişleri görüyoruz

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, Bloomberg HT canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk bankacılık sisteminin krizleri ve riskleri yönetme konusunda deneyimli olduğunu vurgulayan Aydın, “Bankacılık sistemi olarak pandemi döneminde iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum” dedi.

“YABANCI PARADAN TL’YE GEÇİŞLERİ GÖRÜYORUZ”

TL'deki güçlenmeye dikkat çeken Aydın, “Son birkaç aydır ciddi yabancı girişi görüyoruz. Ülkenin aktiflerinin ekonomik hale geldiğini, güven ortamını görüyoruz. Şu anda Türkiye'de yatırıma yönelik ciddi hazırlıklar var. Makine teçhizat ve sıfır yatırımlarda hareketlenme var. Fiyatlar yüksek olabilir ama önemli olan stabilizasyonu sağlamaktır. Enflasyonla faiz arasındaki denge sağlıklı kurulduğunda orada da yatırım yapılabilir.

Küçük çaplı da olsa yabancı paradan TL'ye geçişleri görüyoruz, bunu daha üst düzeyde bekliyoruz. Yeni tasarruf yapanlar yabancı para ve altına gitmiyor. TL'deki kazanımlar cari piyasa koşullarında artı değer sağlıyor zarar ettirmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“DÖVİZ AÇIK POZİSYONU YOK”

“Türk bankacılık sektörünün de, kamu bankalarının da döviz açık pozisyonu yoktur” diyen Aydın, “Döviz piyasasında fiyatlamalar arz-talep dengesiyle belirleniyor. Bizim açık pozisyon yaptığımız dönemde ülkeye döviz gelişi azalmıştı. Yasal limitleri geçtiğimiz dönemler de oldu. Bizde de diğer bankalarda da döviz açık pozisyonu kapandı. Biz o dönem arz güvenliğini sağlamaya çalıştık. Türk bankacılık sektörünün de, kamu bankalarının da döviz açık pozisyonu yoktur” diye konuştu.

“YILIN İKİNCİ YARISINDA FAİZLER AŞAĞI YÖNLÜ OLACAK”

Yılın ikinci çeyreğinde faizlerde bir düşüş beklediğini ifade den Aydın, “Mevduatta yüzde 17.5'i geçen banka yok. Biz şu anda iyi firmalara yüzde 16,50 ile kredi veriyoruz. Yılın ikinci yarısında faizler aşağı yönlü olacaktır. Gelecekte faizler aşağı yönlü olacak. Olumlu seyir hızlı şekilde devam edecek. Faizler aşağı yönlü olacak” dedi.

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KAMU BANKALARINDAN YAPILABİLEN VERGİ ÖDEMELERİ

Bir süredir sadece kamu bankalarından yapılabilen vergi ödemelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aydın, geçmişte olduğu gibi yakın bir tarihte vergi ödemelerinin tüm bankalar tarafından yapılacağını kaydetti. Aydın, “Kamu bankası, özel banka, yabancı, küçük, büyük banka böyle ayrım olmamalı. Bu ülkeye sermaye getirip para koyan herkes Türk bankasıdır. Ticaretin rekabet koşullarında herkese eşit koşulda yapılması lazım. Tüm bankalar yapıyordu. Süreci ekonomi yönetimine götürdük. Ben kamu bankası genel müdürü olarak bunun çok kısa sürede düzeleceğini biliyorum.”