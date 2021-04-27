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TBB: Uzaktan banka hesabı 1 Mayıs’tan itibaren açılabilecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların 1 Mayıs'tan itibaren, uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebileceklerini duyurdu.

Güncellenme: 19:59, 27/04/2021
HaberlerEkonomi
TBB: Uzaktan banka hesabı 1 Mayıs’tan itibaren açılabilecek

TBB’den yapılan açıklamada, ‘Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik’in, 1 Nisan’da Resmi Gazetede yayımlandığı anımsatıldı ve şöyle denildi:

* Söz konusu düzenleme ile bankalar uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecektir.

* Düzenleme, 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. Uzaktan banka müşterisi olmak veya hesap açtırmak isteyen kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmaya www.tbb.org.tr adresli internet sitesinin Faydalı Bilgiler bölümünden ulaşılabilmektedir. DHA

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