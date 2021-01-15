TCMB anketinde yıl sonu dolar kuru beklentisi 8,09 TL

Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2021 yıl sonu doları/TL kuru beklentisi 8,09 seviyesinde oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 8,37 TL iken, bu anket döneminde 8,16 TL olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 11,15 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,84 iken, bu anket döneminde yüzde 10,53 olurken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,24 ve yüzde 9,14 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,9

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken bu anket döneminde yüzde 3,9 oldu. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak açıklandı.

2021 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 63 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.