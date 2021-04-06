TCMB kırılgan 5’li için panik düğmesine bastı

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan çalkantı sonrası piyasadaki erimenin, gelişmekte olan ülke ekonomilerinin kırılganlığı ile ilgili endişeleri su yüzüne çıkardığını yazdı. Dünyanın en büyük hedge fon şirketi Man Group ve Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Ekonomisti Robin Brooks, Türkiye piyasasındaki “kargaşanın” gelişmekte olan ülkelerde 2013 benzeri bir panik çıkışı tetikleyebileceği uyarısını yaptı. Raporda Türkiye, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan ve Endonezya'dan oluşan ‘kırılgan 5'li'nin bu kez bir de pandemi koşulları ile mücadele ettiğine de vurgu yapıldı.

GÜVEN KAYBETTİ

Man Group'ta Patrick Kenney and Santiago Pardo imzalı raporda, “Lirada geçen günlerde yaşanan önemli düşüş ve spreadlerdeki patlama da gösteriyor ki; piyasalar, Türkiye'deki mevcut yönetimin kısa vadeli siyasi içgüdülerini sürdürülebilir ekonomi politikasını sabote etmekten alıkoyma yeteneğine olan güvenini kaybetti ve Türkiye'nin döviz fonlama piyasasına erişimi kapandı” ifadelerine yer verildi.

Raporda “krizlerin, yatırımcıların ve bankaların etkilenen piyasalardaki varlıkları ayrım gözetmeksizin satmalarına yol açarak kötü kredilerin yanı sıra iyi kredilere de zarar verme eğiliminde olduğu” da vurgulandı. Man Group'tan gelen analize karşılık Türkiye tahvillerinde pozisyonu olan fonlardan biri olan Ashmore'dan Gustavo Mederios ise yayılma tezinin göz ardı edilebilir olduğunu, çünkü Türkiye'nin uyguladığı Ortodoks olmayan politikaların benzer ülkelerden farklılık gösterdiğini belirtti.

PIMCO ELİNDE 3.7 MİLYAR DOLARLIK TÜRK TAHVİLİ TUTUYOR

TCMB Başkanlığı'nda yaşanan görev değişiminin ardından piyasalarda yaşanan çalkantıdan dolayı, Türk tahvillerinde ağırlıklı pozisyonu olan Pimco, Blackrock ve Ashmore gibi fonlar kaybedenler arasında öne çıkan piyasa aktörleri olmuştu.

Bloomberg'in derlediği verilere göre 3.7 milyar dolarla Pimco, Türk tahvillerinde yüzde 1.9'luk payı elinde tutuyor. Pimco'yu yüzde 1'lik payla BlackRock takip ediyor. Ashmore'un ise yüzde 0.1 payı bulunuyor.