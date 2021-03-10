Tek taraflı boykot: Suudiler sıfırladı, Türkiye artırdı

Ankara, son dönemde Arap ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak istediğini en yetkili ağızlardan dile getiriyor. Yeni sayfa açılması istenen ülkelerden biri de Suudi Arabistan. Ancak bu ülke ile ticarette dengesizlik giderek artıyor.

Suudi Arabistan Türk mallarına boykotu sürdürüp Türkiye’den ithalatı giderek sıfır noktasına yaklaştırırken, Türkiye’nin bu ülkeden mal alımlarını artırması dikkat çekiyor.

İHRACAT AZALDI, İTHALAT ARTTI

TÜİK verilerine göre, Suudilerin Türk mallarına dönük fiili boykot başlattığı 1 Ekim 2020 tarihinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar olan dönemde Türkiye’nin bu ülkeye ihracatı toplamda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 düşüşle 965 milyon dolardan 401 dolara geriledi.

Ancak Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye ihracatında farklı bir tablo var.

Aynı dört aylık dönemde Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye ihracatı ise yüzde 3 artışla 596 milyon dolara yükseldi.

ŞUBATTA SIFIRA YAKLAŞTI

Suudilerden yumuşama beklenirken, şubatta boykotun sertleştiği görüldü.

Şubat 2021’de Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 93 düşüşle 21 milyon dolara kadar geriledi.

Suudi yönetimi, Türk mallarının ülkeye girişini engellemek dışında, Suudi vatandaşların Türkiye’de konut başta olmak üzere gayrimenkul alımlarını da azaltmaları yönünde çalışıyor. Nitekim boykotun başladığı ekim ayından aralık sonuna kadar Suudilere yapılan konut satışı, geçen yıla göre yüzde 64 azalarak 536’dan 192’ye indi.

Suudi Arabistan, Türk müteahhitlerin bu ülkede ihale alımlarını da sıfıra indirmiş durumda.

KATAR’A AMBARGO KALKTI

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleri ve Mısır, Katar’a karşı 3,5 yıldır devam eden siyasi ve ekonomik ambargoyu Ocak 2021’de kaldırdı. Suudi Arabistan ile Katar arasındaki ticaret de yeniden başladı.

Ancak ambargo döneminde Katar’a destek veren ve bu ülkeye asker gönderen Türkiye’ye karşı uygulanan fiili boykotta geri adım gelmedi.

Körfez ülkeleri, Türkiye ve Katar’dan Müslüman Kardeşler örgütüne desteği kesmelerini istiyordu.

İstanbul’da Suudi Konsolosluğu binasında Suudi yönetiminin talimatıyla gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi de iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilimi artırmıştı.

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