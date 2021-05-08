Teknoloji yatırımımız Polonya’nın bile 3’te 1’i

Türkiye ile birlikte büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Özbilgin, KOBİ'ler için bulut teknolojilerinin uygun çözümler sunduğunu anlattı. Özbilgin, Türkiye'yi bölgede bir bilişim üssü haline getirmeyi hedeflediklerini ve Ar-Ge Merkezi başvusu yaptıklarını açıkladı. Pandeminin teknolojik dönüşümü en az 2 yıl öne çektiğini belirten Özbilgin, “Ancak zihinlerin dönüşümü de çok önemli. İnovasyon kültürü, çeviklik ve sürekli öğrenmenin içselleştirilmesi gerek” dedi.

HİBRİD EĞİTİME HAZIRLIK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Online eğitimin pandeminin kontrol altına alınması ile hibrid eğitime dönüşmesi, seyreltilmiş sınıflar ve çevrim içi eğitimin eş zamanlı devam etmesi öngörülüyor. Özbilgin, Microsoft Teams üzerinden 1.3 milyon öğrencinin eğitimini sürdürdüğünü belirterek, “Hibrit eğitim nasıl olacak, çalışmalarını başlattık. Sınıfta ve evdeki öğrenciye aynı anda eğitim verilmesi zor bir süreç. Milli Eğitim Bakanlığı ile aktif olarak görüşmelerimiz sürüyor” dedi.