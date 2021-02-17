Teknosa 2021’de 80 milyon TL’lik yatırım yapmayı planlıyor

Teknosa, 2020 yılını değerlendirmek ve 2021 hedeflerini açıklamak üzere online basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran ve Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan açıklamalarda bulundu.

Teknosa, 2020'nin son çeyreğinde cirosunu 1 milyar 932 milyon TL'ye, net kârını da rekor çeyrek sonucu olan 69,6 milyon TL'ye çıkardı. Bu dönemde e-ticarette de yüzde 208 büyüme sağlandı.

Teknosa, yıl sonu itibarıyla cirosunu geçen yıla göre yüzde 36'lık büyüme ile 5,6 milyar TL'ye, net kârını da 234 milyon liralık bir iyileştirme ile 148,6 milyon lira zarardan 85,3 milyon TL kar düzeyine taşıdı.

2021’DE 80 MİLYON LİRALIK YATIRIM PLANI

E-ticaret cirosu da geçen yıla göre 3,6 katına çıkarak, 1 milyar TL'yi geçti. Bu rakamlarla e-ticaretin perakende cirosu içindeki payı, yüzde 7'den yüzde 19'a yükseldi.

Dijitalleşme ve teknolojiye 2020 yılında 38 milyon TL yatırım yapan Teknosa, 2021 yılında yatırımlarını arttırarak sürdürme ve şirketin teknoloji altyapısını güçlendirip çeşitlendirme kararı aldı.

Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran “Teknoloji altyapımızı güçlendirmek ve çeşitlendirmek üzere bu yıl yatırımlara hız vereceğiz. Geçen yılın 2 katından fazla, 80 milyon liralık yatırım hayata geçirilecek” dedi.