Tekstilde pamuk krizi: Üretici gümrük vergisinin kaldırılmasını istiyor

Corona salgınını fırsata çevirerek tekstil ve hazır giyim sektöründe Avrupalı müşterilerini Çin ve Hindistan'ın elinden alan Türk tekstilcisi yeni bir krize girdi.

Üretimi tavan yapan tekstil firmaları bu kez pamuk ipliği tedarikinde sorun yaşıyor. Uluslararası borsalarda pamuk fiyatlarındaki yükseliş hem ham madde bulmayı güçleştirdi hem de fiyat tutarlılığını ortadan kaldırdı.

Serbest piyasada sürekli değişen fiyatlar, müşterileri ile anlaşmalarını önceden yapan tekstil firmalarının maliyetlerine yeni yükler getirdi. Kârını kaybeden üreticiler isyan etti.

TEKSTİLCİ ZARARINA İŞ YAPIYOR

Ege'nin tekstil kenti Denizli'de Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu toplantı yaparak durumu değerlendirdi.

Tekstil sektöründe yaşanan sıkıntıyı kamuoyu ile paylaşan başkanlar sorunun çözümü için Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi nezdinde girişimlerde bulunma kararı aldı.

Yapılan ortak açıklamada Denizli'nin lokomotif sektörünün tekstil ve konfeksiyon olduğu hatırlatılarak, “Tekstilci 4 aydır pamuk ipliği konusunda sorun yaşıyor. Tedarik edebildiğinde ise fiyatların sürekli yükselmesi nedeniyle kendi siparişlerinin fiyatını tutturamayarak zararına iş yapıyor” denildi.

SORUN PAMUK FİYATININ ARTMASI

Yapılan yazılı açıklamada pamuk fiyatlarındaki artışın geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yaşanmaya başladığına vurgu yapılarak, “Pamuk fiyatlarındaki artış ipliğe de yansıdı. İhracatta yarattığı katma değer ve istihdama verdiği katkıyla ülkemiz için stratejik öneme sahip olan tekstil ve konfeksiyon sektörünün iplik sorunu giderilmeli.

Bu amaçla üç talebimiz var. Türkiye'deki iplik üreticileri kapasiteleri nedeniyle sektörün ihtiyaç duyduğu ham maddeyi karşılayamıyor. Bu nedenle ithal iplikteki yüzde 5'lik ilave gümrük vergisi kaldırılmalı.

Pamuk ithalatında ABD'ye uygulanan yüzde 3'lük vergi geçici bir süreliğine askıya alınmalıdır. Organik pamuğa ayrı bir kota getirilerek ham maddeye ulaşım kolaylaştırılmalı” ifadelerine yer verildi.

DSO BAŞKANI KEÇECİ: PAMUK EKİMİ DESTEKLENMELİ

Tekstil sektörünün yaşadığı sorunun acilen çözülmesi gerektiğini söyleyen Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin pamuk üretim kapasitesi 1 milyon tonlara yakın ama bu yıl 600 ton üretim gerçekleşti. İthalatımız ise 962 bin ton.

Pamuk ekimi desteklenmediği, teşvik görmediği için pamuk üreticisi pamuktan para kazanamadığı için Türkiye'de pamuk ekilmiyor. Bunun yerine üreticiler pamuk ekim sahalarını elma bahçesi nar bahçesi yaptı. İthal ettiğimiz pamuklar kalitesiz. Ege pamuğu kadar kaliteli olmayan bir pamuk ithal ediyoruz.

İthalata ödediğimiz para 2 milyar dolara yakın. Pamuk olmadığı için pamuk ipliği de pahalı. Tekstil üreticisi yeterince pamuk ipliği bulamıyor” dedi.

HAMDİ GEMİCİ: PAMUK STRATEJİK BİR ÜRÜN

Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ise Ege'de pamuk üreticilerinin artık bu ürünü tercih etmediklerini belirtti. Türkiye'nin yıllık üretiminin 600 bin ton civarında olduğunu söyleyen Gemici, “Dışarıdan 1 milyon tona yakın pamuk ithal ediyoruz.

Pamukta çiftçinin masrafları, girdi maliyetleri katlanarak artarken verilen prim son derece cılız kaldı. Sertifikalı tohumda, gübrede, sulamada, elektrikte fiyatlar aldı başını gitti. İthalatı cazip hale getirdiler.

Gümrük vergilerini düşürdüler. Verilen primler üreticiyi tatmin etmeyince çiftçiler diğer ürün gruplarına kaydı. Oysa pamuk stratejik bir ürün. Daha önceki dönemlerde Denizli'de 165 bin dekar pamuk ekili saha vardı. 2020 yılı çiftçi kayıt sistemine göre bu alan 98 bin dekara düştü.

Yıllık 68 bin toh rekolte gerçekleşiyordu. Bu da Denizli'nin ihtiyacını görmeye yetiyordu. Ege pamuğunun kalitesi ithal üründen çok daha yüksekti. İthal gelen GDO'lu pamuktan daha kaliteli olduğunu tekstilci de biliyor. Sözleşmeli üretim yapalım dedik ama bir daha bir araya gelinemedi. Maalesef eski kaliteyi de kaybettik” diye konuştu.