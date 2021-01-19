Telsizde milyarlık vergiye vatandaştan isyan

Teknelerde kullanılan telsiz ücretlerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM) fahiş zammı, büyük tepki çekti. KEGM, 114 TL olan telsiz ücretini 2021 yılı için yüzde 426 zam yaparak 600 TL'ye çıkardı. SÖZCÜ'nün konuştuğu denizcilik sektörü temsilcileri, alınan karar nedeniyle başta KEGM olmak üzere pek çok kuruma şikayette bulunduklarını belirtti. Her yıl telsiz ücretinin yeniden değerleme oranında artırıldığını ifade eden denizciler, yapılan fahiş zammın kendilerini şok ettiğini kaydetti.

BAYRAK MÜCADELESİ

Teknelerde yabancı bayrak yerine Türk bayrağı kullanılması için büyük mücadele verdiklerini, 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de denizciliğin gelişmesi için gayret gösterdiklerini anlatan denizciler, alınan kararların kendilerini endişelendirdiğini vurguladı. Denizciler, telsiz ücretinin ardından ruhsatlara ve diğer kalemlere de böyle bir ücret ve vergi artışı olabileceğinden endişe ediyor. Cep telefonunda teknelere kadar pek çok üründe devlet telsiz ücreti adında vergi topluyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) verilerine göre, 2019'da BTK 4 milyar 697 milyon TL gelir elde etti. Bunun yüzde 84.35'i, yani 3 milyar 962 milyon lirası telsiz kullanım ücretinden kaynaklanıyor.

YAPILAN ZAM ANAYASAYA AYKIRI

Yönetmeliğe göre 12 metre üzerinde teknelerde telsiz mecburi. Ama hemen hemen tüm teknelerde telsiz bulunuyor. Telsizleri sökmek de bürokratik zorluklar nedeniyle kolay değil.

Vergi Uzmanı ve SÖZCÜ yazarı Nedim Türkmen, zammın Anayasa'nın 73'üncü maddesine aykırı olduğunu, en fazla yeniden değerleme oranında ücret artışı yapılabileceğini söyledi. Devletin telsiz ücreti üzerinden vatandaşa büyük yük bindirdiğini ifade eden Türkmen, “ÖTV, KDV gibi bir sürü ücret ödenirken bir de fahiş telsiz ücreti alınıyor” dedi.