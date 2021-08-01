Temizlik ürünlerinde pandemi etkisi: Satışlar bir yılda yüzde 47 arttı

Pandemi nedeniyle temizlik ürünlerinin satışı dünya çapında arttı. Tüm dünyada ev temizlik ürünlerinin satışları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 47 artarak 4,1 milyar dolara ulaştı. Ayrıca teknoloji şirketleri de temizlik pazarına dahil oldu. Hava temizleme ve sterilizasyon cihazları evlerde daha sık görülmeye başlandı.

SOZCU.COM.TR

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Tüm dünya corona virüsü pandemisiyle mücadele ederken geçtiğimiz iki yılda insanlar da temizlik alışkanlıklarını değiştirerek ev içi temizliğe ve kişisel hijyene daha çok önem vermeye başladı.

Virüsün yüzeyden bulaşma oranlarına dair farklı bilimsel görüşler olsa da pek çok insanın paketleri ve yüzeyleri temizleme alışkanlığı geçtiğimiz iki yılda yerleşik hale gelmiş durumda.

Temizlik alışkanlığının değişmesi ise en çok en çok temizlik ürünleri sektörüne yaradı.

TEMİZLİK SEKTÖRÜ UÇTU

Pazar araştırma şirketi Euromonitor’a göre, dünya çapında ev temizlik ürünlerinin satışları 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 47 artarak 4,1 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 2025 yılına kadar daha da artarak 5,6 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

Ancak bu rakamı iyimser bulan yorumlar da mevcut. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin aktardığı bilgiye göre göre Haziran 2020’de İngilizlerin yüzde 96’sı eve geldikten sonra ellerini yıkadıklarını söylerken geçtiğimiz Temmuz ayında bu oran yüzde 84’e düştü.

Pandemi devam ederken dahi el yıkama oranlarının düşmesi, temizlik endüstrisinin gelecekteki ultra büyüme beklentisine ilişkin soru işaretlerine neden oldu.

TEKNOLOJİ FİRMALARI DA TEMİZLİK İŞİNE GİRDİ

Pandemi nedeniyle insan sağlığına dönük harcamaların artması nedeniyle dünya teknoloji devleri de temizlik konusuna yönelmiş durumda. Hava temizleyiciler ve ultraviyole temizleme cihazları gibi ev aletleri üreten teknoloji firmaları bu konuda da rekabet halinde. Japonya, Kore ve Türkiye merkezli ev aleti üreten firmaların pek çoğu dezenfeksiyon konusunda piyasa payını artırmayı hedefliyor.

Bu firmaların ürettiği ürünler arasında buhar püskürterek bakterileri ortadan kaldırmayı vaat eden aletlerden dokunulan yüzeyleri otomatik olarak temizleyen temizlik robotlarına kadar pek çok yeni teknoloji piyasaya sürülmüş durumda.

Bundan önce evlerde nadiren bulunan ‘ultraviyole ışıkla sterilizasyon yapan dolaplar’ dahi ev içi kullanımda daha sık görülmeye başlandı.

Bazı bilimsel yorumlar ise bu teknolojilerin gereksiz ve abartılı olduğu yönünde.

Financial Times’ın konuşan Colorado Üniversitesi Kimya Profesörü Jose-Luis Jimenez, bu ürünlerin “fütüristik bir çekiciliği” olmasına rağmen “büyük ölçüde anlamsız” olduğunu belirtti. Jimenez asıl bulaşmanın hava yolu ile olduğunu ve yüzeylerdeki virüs kalıcılığına bu kadar odaklanmanın anlamlı olmadığını sözlerine ekledi.

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