Ters dolarisazyon için fırsat kaçırıldı

Naci Ağbal başkanlığında dün 4'üncü kez toplanan Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu. Karar metninde ‘uzun müddet sıkı duruş' ifadesi korunurken, gerekmesi durumunda ilave sıkılaştırma yapılacağı da yer aldı. Artan enflasyon risklerini şimdilik izlemeyi tercih eden TCMB, “şahin” tonu devam ettiren mesajlarıyla ilave sıkılaşma hamlesini masada tuttuğunu da ifade etmiş oldu. TCMB toplantısından sonra yapılan açıklamada “Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır” ifadelerine de yer verildi.

FON GİRİŞİ ŞART

Metinde Ağbal'ın daha önceki konuşmalarında yer alan yüzde 5'lik enflasyon hedefine de yer verildi ve “Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.

Ekonomistler, TCMB'nin “enflasyon yüzde 5'e düşene kadar sıkı para politikasına devam” mesajının önemli olduğunu ancak bu sözü tutmanın kolay olmayacağını belirtirken, bu senaryonun ancak yoğun dış fon girişleri halinde ciddi bir ekonomik daralmaya yol açmayacağına dikkat çekti.

Faiz kararı piyasalar açısından sürpriz olmadı ancak BlueBay Asset Management Gelişen Piyasalar Stratejisti Timothy Ash'a göre TCMB bu toplantıyı pas geçerek ters dolarizasyon için önemli bir fırsatı da kaçırmış oldu. Ash, “TCMB'nin kritik olan rezerv birikimini artırabilmesi için ters dolarizasyonun başlaması gerekiyor, ancak faiz artırmayarak fırsatı kaçırdılar. Enflasyon yükselmeye devam ederse ki; öyle görünüyor; yurtiçi yerleşikler ters dolarizasyona başlamazsa TCMB daha fazla faiz artırmak zorunda kalacak” dedi.

TL'YE ‘OLUK OLUK' DÖNÜŞ OLMAZ

Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Burak Saltoğlu, vatandaştan ‘oluk oluk' TL'ye dönmesinin beklenemeyeceğini ifade ederek “Enflasyon ve kurda bir denge görmesi gerekiyor, bunu hızlandırmaya çalışmak doğru değil. Hızlandırmak isteniyorsa da 3-6 ay vadeli süper bonolarla TL'ye dönüş sağlanabilir” dedi. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da, sürekli bir de-dolarizasyon sağlanması için çok erken olduğunu belirterek, “Bunun için enflasyonda düşüş etkisinin hissedilmesi, resmi enflasyon ve hissedilen enflasyon ayrımının azalması gerekiyor” diye konutu.