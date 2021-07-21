TESK: Araçlarda ÖTV indirimine ihtiyaç var

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken yaptığı açıklamada başta ticari araçlar olmak üzere binlerce kişinin aracını yenileceğini ve bu nedenle ÖTV indirimi beklendiğini belirtti.

Palandöken, “Yaş nedeniyle çalışamaz duruma gelen okul servis araçları, taksi ve benzeri birçok ticari aracın yenilenmesi gerektiği unutulmamalı. Bununla birlikte şahsi aracını da yenilemek, satmak isteyen binlerce vatandaş var. Pandeminin etkilerinden kurtulmaya başladığımız bu dönemde piyasaların canlanması için ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçlar için ÖTV indirimi yapılmalı. Bankalar da taşıt kredilerinde elini taşın altına koyarak faizlerde indirim yapmalı” ifadesini kullandı.

ÖTV İNDİRİMİ PİYASAYI RAHATLATIR

Başta ticari araçlar olmak üzere tüm araçlar yenilenirken yaşanan pandeminin olumsuz etkilerinden dolayı bir defaya mahsus ÖTV indirimi verilmesinin teşvik edici olacağını hatırlatan Palandöken şunları söyledi:

“Artık pandemi etkilerinin hızlı aşılama ile azaldığı bu yeni dönemde binlerce aracın yenilenme zamanı da geldi. Yeni bir araç alınmak istendiğinde vergiler ile aracın fiyatı neredeyse iki katına çıkıyor. Bu araçların yenilenmesi, pandemide ekonomik olarak zor günlerden geçen esnafımız için çok daha büyük bir maliyet gerektiriyor. Üstelik araç fiyatları kur nedeniyle son 4 yılda yüzde 200 gibi yüksek bir oranda artış gösterdi. Fiyatlar böyle iken, esnafımızın 2 yıldır durumu ortadayken, geçtiğimiz yıllarda yapıldığı gibi yeniden araç alımlarında ÖTV indirimi yapılması hem esnafı hem piyasaları rahatlatır.”

DURGUNLUK SÜRÜYOR

Otomotiv sektöründe üretim ve satışlara ÖTV indiriminin ivme kazandıracağını belirten Palandöken, “Pandeminin en hararetli dönemlerinde yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada küresel otomotiv sektöründe yüzde 20 civarında daralmalar yaşandı. Ülkemizde de geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam araç üretimi yüzde 29 azalmıştı. Bu yıl ilk 6 ayda bu toplam üretim yüzde 23 arttı fakat piyasaların hareketlenmesi, geçen yılın durgunluğunun atılması için ÖTV indirimi yapılmalı ki hem üretim hem satışlar büyük bir ivme kazansın. Bununla birlikte bankalar da elini taşın altına koyarak araba için verilecek kredi faizlerinde indirim yapmalı” değerlendirmesini yaptı. (İHA)

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