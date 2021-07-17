TESK: Bayramda 30-40 milyar TL’lik ekonomik hareketlilik bekliyoruz

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “9 günlük tatil ekonomiyi ve esnafı canlandıracak” dedi.

Kurban bayramı yaklaşırken ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkârların hazırlıklarını tamamladığını belirten Palandöken, 9 günlük bayram tatilinin tüm sektörlere canlılık kazandıracağını ve vatandaşların da alışverişini pandemi nedeniyle kazancı düşen esnaftan yapması gerektiğini ifade etti.

35-40 MİLYAR DOLARLIK HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ

Bayram dönemi hareketliliğinin piyasalara 35-40 milyar liralık bir canlılık getireceğini beklediklerini vurgulayan Palandöken, şöyle konuştu:

“Kurban Bayramında ülkemizde her yıl ortalama 1 milyon büyükbaş, 3 milyon küçükbaş hayvan kesiliyor. Bayramın hareketliliği, 9 günlük olması sebebiyle konaklamadan yolculuğa, bayramlık kıyafet alışverişlerinden baklavaya, yüzlerce sektörün canlanması, emeklilere bin 100 TL bayram ikramiyesi gibi gelişmelerle birlikte bu bayram 35-40 milyar liralık bir dopingin piyasaları hareketlendireceğini tahmin ediyoruz.

MERDİVENALTINA DİKKAT

Bunun için vatandaşlarımıza da esnaftan alışveriş yapma çağrımızı yineliyoruz. Kasap esnafımızdan tatlıcı esnafımıza, bıçak bileyicilerinden konfeksiyoncumuza, şoför esnafımıza kadar herkes 9 günlük tatil ile Kurban Bayramı hareketliliği için hazır. Pandemi etkisi nedeniyle bayram ve özel günlerde hep boynu bükük kalan esnafımız için bu bayram gerçekten bayram gibi geçmeli.

Vatandaşlarımız, mahallemizin sesi ve ışığı olan esnafımız için dayanışma ile tüm alışverişlerini esnafımızdan yapmalı. Bununla birlikte tabii her zaman olduğu gibi merdivenaltı tatlı, şekerleme, giyim gibi konularda kalitesiz ve kayıtsız ürünlere de dikkat edilmeli. Tüm esnafımız bayram için hazırlıklarını yaptı ve vatandaşlarımızı bekliyor.” (İHA)

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