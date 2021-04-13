TESK işverenler ile çalışanlara ekonomik destek istedi

Son alınan tedbirler kapsamında olası kapanma kararına karşı esnaf ve sanatkarların taleplerini açıklayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Teşkilatımıza bağlı 415 meslek dalında pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımıza destek verilmeli.” dedi.

Esnafın gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdileri devlet tarafından karşılanmalı. İşverene ve çalışanlara ekonomik destek verilmeli. SGK primleri devlet tarafından karşılanmalı.

Esnafın borçları süresiz ve faizsiz olarak ertelenmeli. Ödenemeyen vergi borçları, geçmiş kredi borçları ve bankalara olan tüm borçlar faizsiz olarak ertelenmeli. Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar destekler sürdürülmeli.” ifadelerini kullandı. (İHA)

