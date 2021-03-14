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TESK: Kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılsın

Kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Nakdi ücret desteği ve işten çıkartmaların 2 ay uzatılması kararı sevindirici oldu, fakat bunlar kısa çalışma ödeneğiyle birlikte yıl sonuna kadar uzatılmalı. Piyasaların ve çalışanların rahatlaması için, pandeminin etkilerinin azalması için bu durum şart görünüyor” dedi.

Güncellenme: 12:36, 14/03/2021
HaberlerEkonomi
TESK: Kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılsın

Esnafın birkaç ay içerisinde toparlanamayacağını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız çok uzun zaman sonra kademe kademe halen belirli çalışma saatleri ile ayağa kalkmaya çalışıyor. Fakat o kadar uzun zamandan sonra bir anda kazancın eskiye dönmesi beklenemez.” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken

“YIL SONUNA KADAR UZATILMALI”

Esnafın, yanında çalışanların, dolayısıyla sektörlerin ve piyasaların tam canlılık kazanmasının uzun yıllar süreceğini vurgulayan Palandöken, “Bununla birlikte ödenemeyen faturalar, piyasalardaki haksız rekabet koşulları, vatandaşların temkinli olmak adına birçok ihtiyacını hala internetten yapması gibi durumlar da var. Yani kazanç ve müşteri azlığı halen devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği Mart sonu itibariyle bitecek, fakat esnafımızın toparlanması birkaç ay içerisinde olmayacak. Bu nedenle nakdi ücret desteği ve işten çıkartmaların 2 ay uzatılmasıyla birlikte, hem o destekler hem de kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılmalı” diye konuştu. (İHA)

 

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aile Ekonomi Türkiye
Yayınlanma Tarihi:12:16,