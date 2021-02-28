TESK: Zincir marketler haksız rekabet oluşturuyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Yasa Tasarısı’nın esnafın ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesiyle iş yeri kapanışlarının önüne geçileceğini belirtti.

Palandöken, perakende sektörünü düzenleyen “Perakende Yasa Tasarısı”nın hayata geçirildiği takdirde küçük esnafın ayakta kalmasına imkan tanınacağını aktardı.

Palandöken, “Zincir marketlerin satacakları ürünlere sınırlama getirilirse bu ürünleri satan sektörler ve mahalle esnafı rahatlar. Yani herkes kendi işini yaparsa ve 70 kişinin yapacağı işi bir kişi yapmaz ise iş yeri kapanışları engellenir. Bu da istihdamın artmasına ve işsizliğin azalmasına imkan sağlar” dedi.

“YENİ DÜZENLEMELER ESNAFIMIZ VE EKONOMİ ADINA İYİ OLACAK”

Perakende Yasa Tasarısı’nda yapılacak düzenlemelerin esnaf ve sanatkarlar camiası açısından olumlu bir gelişme olacağının altını çizen Palandöken, “Perakende sektörünü düzenleyen kanun yürürlüğe girdiğinden bu yana yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen esnaf ve sanatkarlarımızın ihtiyaçlarını karşılayamadı.

Geçtiğimiz günlerde ise perakende sektörünü düzenleyen yasa teklifi yeniden gündeme alınarak gıda sektöründeki zincir marketlerin açılış saatleri ile sattıkları ürünlerin sınırlandırılmasına ilişkin yeni düzenlemeler üzerine çalışılıyor. Bu kapsamda TESK olarak camiamız adına yasa tasarısı üzerindeki taleplerimiz ile görüş ve değerlendirmelerimizi Ticaret Bakanlığı'na ilettik. Taleplerimiz dikkate alınarak hayata geçirildiğinde yeni düzenlemeler esnafımız ve ekonomi adına olumlu olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“ZİNCİR MARKETLER HAKSIZ REKABET OLUŞTURUYOR”

Özellikle zincir marketlerin satacakları ürünlere sınırlama getirilecek olmasının küçük esnafın devamlılığı için hayati önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, “TESK olarak bizim talebimiz zincir marketlerde tütün mamulleri, alkollü içki, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya, kırtasiye ürünleri, züccaciye, hırdavat, oyuncak, tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, hediyelik eşya, oto yedek parça ve aksesuar, kesme çiçek, işlenmemiş et ürünleri, deniz ürünleri, unlu mamul ve pastane ürünlerinin satışının yasaklanması yönünde.

Çünkü A'dan Z'ye tüm ürünleri satan zincir marketler 70'dan fazla meslek kolu üzerinde haksız rekabet oluşturuyor. Eğer bu ürünlerin satışına sınırlama getirilirse başta kasap, kırtasiyeci, mobilyacı, ayakkabıcı, çiçekçi, tekstilci, hırdavatçı, zücaciye gibi çok sayıda meslek kolundaki esnafımız iş yapmaya başlar.

Özellikle bu zincir marketlerin bünyesinde hizmet veren kasap esnafı gibi esnafımız da kendi iş yerlerini açma noktasında harekete geçer. Ürünü muhatabı satıp vatandaşın ayağı esnafa gittiğinde mahalle esnafı yeniden canlanır ve yeni istihdam olanakları doğar. İş yeri kapanışları engellenir” dedi. (İHA)