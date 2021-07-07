Tesla Çin’den sansür istedi

Çin pazarına önemli imtiyazlarla giren elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çinli müşterilerden gelen eleştirilere karşı çareyi Çin hükümetinden sosyal medya sansürü talep etmekte buldu.

Çin pazarındaki yükselişi, olumsuz kullanıcı yorumlarıyla ve Çinli düzenleyicilerin çeşitli önlemleriyle sarsılan Tesla, Pekin yönetiminden bazı olumsuz sosyal medya paylaşımlarının engellenmesini talep etti.

PROTESTO İLE SARSILDI

Nisan ayında Şangay Otomobil Fuarı’nda fren sorunları nedeniyle kaza yaptığını ve ailesini kaybettiğini söyleyen bir kadının Tesla’ya yönelik protestosu, şirkete yönelik eleştiri dalgasını beraberinde getirdi. Protestonun ardından sosyal medyada Tesla sahibi kullanıcılar sürüş güvenliğine dair kuşkularını ve eleştirilerini dile getirdi.

Tesla ilk olarak eleştirilere tepki vererek sürüş güvenliğine dair şirketin herhangi bir kusuru olmadığını dile getirse de sosyal medyada ve Çin medyasında artan eleştirilerin ardından resmi bir özür yayımladı.

285 BİN ARAÇ GERİ ÇAĞIRILDI

Son olarak Çinli hükümet yetkililerinin talebi doğrultusunda şirket ülkede piyasaya sürdüğü 285 bin aracı geri çağırmaya karar verdi. Bu miktar, şirketin Çin’de sattığı arabaların neredeyse tamamını kapsıyor.

Karar, Çin'in resmi piyasa düzenleyicisi kurumu SAMR tarafından ürünlere yönelik yürütülen bir soruşturmanın ardından alındı.

Şirketin çağırdığı otomobillerde otomatik sürüş sistemi güncellemesi yapması bekleniyor.

Çinli yetkililer ayrıca Tesla’nın müşteri verilerini yurt içinde saklaması konusunda uyardı.

HALKLA İLİŞKİLERDE YENİ STRATEJİ

Yerel pazarda Nio ve Xpeng gibi markalarla da yarışmak zorunda olan Tesla, tüm bu yaşananların ardından halkla ilişkiler stratejisini güncellemek zorunda kaldı.

Şubat ayında halkla ilişkiler ekibine yeni personeller alarak ekibi güçlendiren şirket, veri toplamaya dair kaygılara sürüş güvenliği kaygıları da eklenince halkla ilişkiler stratejisinde önemli değişikliklere gitti.

Bloomberg’in aktarımına göre, daha önce büyük oranda devletin kontrolünde olan Çin medyasıyla ilişki kuran şirket bundan sonra Weibo ve WeChat gibi sosyal medya platformlarında otomobil konusunda içerik üreten influencerlarla da ilişkilerini geliştirmeye çalışacak.

SANSÜR İSTEDİ

Ayrıca şirket, ‘yersiz saldırılar’ olarak gördüğü bazı eleştiriler için Çinli yetkililere şikayette bulundu. Tesla, Pekin yönetiminden bazı gönderilerin engellenmesini talep etti.

Tüm bu tartışmaların ardından araştırma şirketi JL Warren Capital, Tesla’nın yeni siparişlerinin yüzde 50 oranında düştüğü tahmininde bulundu. Tesla’nın Çin sevkiyatları Mayıs ayında yüzde 30 oranında artmıştı ancak bu rakam aylar önce verilen siparişleri yansıtıyor.

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