Teşvik devletten reklam bakandan

Devletten 100 bin lira teşvik parası alan Ahmet Özkan, 89 koyun ve 4 koçla projeden yararlandı. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli de, AKP'li Özkan'ın projesini Twitter hesabından tanıtırken, SÖZCÜ'nün ulaştığı Özkan ise torpil iddialarını reddetti. Özkan, “Şartlarımın hepsi tuttu” dedi. Özkan, şunları söyledi:

“Ben ziraat mühendisiyim. Proje hazırlayıp verdim. 3 kere gelip yerinde inceleme yaptılar. Şartlarım uyduğu için biz de bu projeden yararlandık. Kesinlikle partiyi devreye sokmadım. ‘Ben partiliyim, şöyle bir başvurum var' demedim. Hatta herkesten habersiz başvurdum. Zaten Mardin'de 25 kişi başvurduk, şartları tutan herkes projeden yararlandı.”

“SERTİFİKA SAHİBİYİM ŞARTLARIM TUTUYOR”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Uzman Eller Projesi ile desteklediğimiz Ziraat Mühendisi Ahmet Özkan, 89 koyun ve 4 koç ile bölgesine katkı sağlamaya başladı. Destek bizden, üretmek sizden” diye tanıtım yaptı. Teşvik alan AKP'li Ahmet Özkan da “Ben aynı zamanda bu anlamda sertifika sahibiyim. Şartlarım tutmasa Bakanlık bu riski göze alır mıydı” diyerek torpil iddialarını reddetti.