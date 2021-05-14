The Economist: Türkler eve kapandı, ülke yabancılara kaldı

Türkiye'de vatandaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanırken turistlere serbestlik tanınması dünyanın da gündeminde.

İngiliz The Economist dergisinin son sayısında yer alan “Herkes nereye gitti? Türkiye'de pandemi turizmi” başlıklı yazıda “Türkler evlerinde mahsur kalırken, ülke yabancılara kaldı” ifadelerine yer verildi.

‘TEK YAPMANIZ GEREKEN ERDOĞAN HAKKINDA TWEET ATMAMAK’

Türkiye'de turistlerin geçmiş yıllarda zaten mükemmel yemek, hoş karşılama ve tatil seçenekleri yelpazesiyle yeterince şımartıldığını, ülkede uzun süredir devam eden kur krizi nedeniyle son iki yılda doların TL karşısında yaklaşık yüzde 60 değer kazandığını ve sayede Türkiye'de tatil yapmanın ucuzladığını belirten dergi, Türkiye'de lüks bir oteldeki oda fiyatının, bir Avrupa başkentinde Airbnb'den tutulan sıkışık bir daireden daha ucuz olduğunu aktardı.

Turistlerin tek yapması gerekenin Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki düşüncelerini tweet atmamak için kendilerini tutmak olduğunu belirten dergi, sadece bir yılda Türkiye'nin alıngan cumhurbaşkanına hakaret ettikleri gerekçesiyle 36 bin kişi hakkında soruşturma açıldığını belirtti.

‘YABANCILAR BOŞ CADDELERDE GEZİYOR’

Bugünlerde Türkiye'de turistleri başka bir sürprizin beklediğini belirten dergi, turizmi canlandırmak için Türkiye'nin tatilcileri Covid-19 kısıtlamalarından muaf tuttuğunu yazdı.

Ülkede corona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayılarının artması sonrasında 17 Mayıs'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği aktarılan yazıda, ülkenin neredeyse turistlere kaldığını, örneğin İstanbul'da yabancıların boş caddelerde yürüdüklerini ve boş vapurlara bindiklerini kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU’NUN SÖZLERİNE YER VERİLDİ

Akdeniz sahillerinde turistlerin boş kumsallarda aylaklık edebildiklerini, denizde yalnız kalıp uzun süre yüzebildikleri ancak Türkler aynısını yaparken yakalandıklarında jandarma tarafından sudan çıkarıldıklarını ve bir aylık asgari ücretin üzerinde bir rakam olan 3180 TL ceza kesildiğini, Türklerin ayrıca alkollü içki de satın alamadığını aktaran dergi, yabancıların otellerde serbestçe alkollü içkilerini içebildiklerini belirtti.

15 Mayıs'tan itibaren Britanya dahil bir düzineyi aşkın ülkeden gelen yolculardan Türkiye'ye girişte Covid-19 testinin istenmeyeceğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun “Turistin görebileceği herkes aşılanacak” dediğini aktaran dergi, hâlâ ilk doz aşı olmayı bekleyen ve yabancı bir turistin görmesi muhtemel olmayan Türklerin kızgın olduklarını, ülkede aşılamanın yavaşladığını, Çinli Sinovac firmasından 100 milyon doz aşı sipariş edilmesine rağmen sadece 27 milyon aşının geldiğini anlattı.

‘TURİSTLERE KIRMIZI HALI SERİLDİ’

Türkiye'nin turizm gelirine şiddetle ihtiyacı olduğunu, 2019'da 34,5 milyar dolar olan turizm gelirinin geçen sene pandemi nedeniyle 12,6 milyar dolara gerilediğini, bu durumun da halihazırda yüksek olan cari açığı daha da artırdığını, bu yılda da ocak-mart döneminde geçen yıla göre turizm gelirinin yüzde 40 azaldığını, İngiltere'nin Türkiye'yi bu hafta seyahatler için kırmızı listeye alarak ciddi kısıtlamalar getirdiğini, UEFA'nın da Şampiyonlar Ligi Finali'ni İstanbul'dan Portekiz'e aldığını, Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke olan Rusya'nın Türkiye'ye neredeyse tüm uçuşları hazirana kadar durduğunu, bu adımın Erdoğan'ın Kırım'ın ilhakıyla ilgili Rusya'ya dönük eleştiri ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek açıklamasından sonra geldiğini hatırlatan The Economist, nisan sonunda alınan karantina önlemleriyle vaka sayılarının 60 binin üzerinden aşağılara doğru çekildiğini, bunun da yaz aylarında turizmin canlanması için ülkeyi biraz umutlandırdığını ancak ülkede yaşayanların eve kapatılıp turistlere kırmızı halı serilmesinin hoş karşılanmadığını belirtti.

‘SAÇMALIK, ADİL DEĞİL’

Yazıda ayrıca, Bodrum'dan Kaan Alpan isimli bir bankacının “Bu saçmalık. Eğer doğru zamanda kapanma olsaydı şimdi açılma olabilirdi” sözleri aktarıldı.

Dergide bu kişi için “Yabancı olsaydı denize girip serinlemesi serbest olacaktı ancak bir Türk olarak en fazla hızlıca markete gidebilir” denildi ve yüzmeye gitmeyi düşünmediğini belirten Kazak bir turistin “Türk komşularım evde mahsur kalmışken bunu onlara yapamam, bu adil değil” sözlerine yer verildi.

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