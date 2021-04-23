Thodex şikayetleri bir haftada yüzde bin 161 arttı

Thodex’in internet sitesine salı akşamından beri erişim sağlanamıyor. Platformun kurucusu Fatih Faruk Özer’in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddiasıyla çok sayıda kişinin mağdur olduğu tahmin ediliyor.
Şikayetvar’ın verilerine göre, Thodex, son bir haftada yüzde 2 bin 895 ziyaret artış oranıyla 370 bin kez görüntülendi. Bir önceki haftayla kıyaslandığında şikayet artış oranı 14-20 Nisan haftasında yüzde bin 161 yükseldi.
İşlemlerin kapatıldığı ve kullanıcı şikayetleri nedeniyle savcılığın soruşturma başlattığı kripto para borsası Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özerin 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor. Platformda yatırımı bulunan 400 bine yakın kullanıcının endişeli bekleyişi ise devam ediyor. (DHA)