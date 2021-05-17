Thodex’te haciz işlemi gerçekleşti

Şirketten alacaklı bir kişinin haciz talebinin Anadolu 21. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından kabul edilmesinin ardından mağdur avukatı Sinan Keskin ve icra memurları, şirketin binasına geldi.

Saat 14.00’de başlayan haciz işlemleri yaklaşık 2 saat sürdü. Polisin de eşlik ettiği haciz işleminde toplamda 11 bin 750 lira değerinde bilgisayar, televizyon ve bulaşık makinesi gibi eşyaların değer tespiti yapıldı.

Şirkete ait 3 otomobile de haciz işlemi uygulandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kripto para borsası Thodex tarafından dolandırılarak, mağdur edildiğini iddia eden Ö.İ. isimli vatandaş, Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukat Sinan Keskin aracılığıyla sunulan dava dilekçesinde, Ö.İ.’nin Thodex’in internet sitesi üzerinden 15,364 Ethereum cinsinde kripto para satın aldığı ve satın aldığı kripto paraların o anki piyasa değeri üzerinden davalı şirketin banka hesabına yatırdığı anlatılmıştı.

Şirket yetkilisi Faruk Fatih Özer’in binlerce kişiden aldığı paraları uhdesine geçirerek yurt dışına kaçtığının kaydedildiği dilekçede, Thodex’in internet sitesi kapatıldığı ve müvekkilinin işlem yapmasının engellediği aktarılmıştı. Dilekçede, Ö.İ’nin kripto paraların tutulduğu sanal cüzdanına da ulaşamadığı ve maddi zarara uğratıldığı kaydedilmişti.

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