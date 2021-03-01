THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Böyle bir dönemde THY’ye yük olmayız

THY’de örgütlü olan Hava-Sen açıklama yaparak, geçen yıl 17 milyar TL zarar eden kurumun 347 yeni araç kiralamak için 5 Mart’ta ihaleye çıkacağını duyurdu.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, SÖZCÜ’ye şu açıklamayı yaptı:

“Yöneticiler ve çalışanlarımız için kullandığımız araçların üç yılı doldu. Bu araçlar üç yıllık kiralanır. Bir yıl uzatmak için aynı şirketle pazarlık yaptık. Yüzde 100’ün üzerinde fiyat verdiler. Fiyatın iki katı olduğu için uzatmak verimli olmayacaktı. Ortaklığımızı zarara sokmamak için bir yabancı marka ile Türkiye’de üretilen iki aracı seçtik. Şirketimiz lehine olacağını öngörüyoruz. Yoksa böyle bir dönemde arabayı beşinci yıl da kullanırız. THY’ye ekstra yük olalım gibi bir hevesimiz yok.”

“EKSTRA BİR YÜK GETİREN ŞEYİ YAPMAYIZ”

Aycı, THY’nin 2020 giderlerini yüzde 53 azalttığını ve Alman Lufthansa ile giderlerini en iyi yöneten iki firmadan biri olduklarını söyledi. Aycı, “Diğer taşıyıcılarda daha fazla giderimizi kısabilmeyi başardık. Şirketimize ekstra bir yük getiren şeyi yapmayız” dedi.

Aycı, 2021 yılında turizm açısından Türkiye’ye yönelik ciddi bir talep olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Şu an Avrupa’nın en yoğun havalimanı İstanbul. Antalya, İzmir, Dalaman, Bodrum, Kapadokya ve Şanlıurfa’yı destekliyoruz. Rusya ve Ukrayna’dan ziyaretçi akını olacak. Asya ve Ortadoğu’nun bir kısmı gelecek. İngiltere’den mayıs ayından itibaren ciddi bir talep gelecek.”

AŞI PASAPORTU AÇIKLAMASI

Aycı, aşı pasaportu uygulamasına ilişkin şöyle konuştu:

“Macaristan da Çin aşısı kullanıyor. Aynı anda AB’ye Çin aşısı olmuş birinin girmesini istememek çifte standarttır. İnsanlar test olabiliyorsa seyahat edebilmeli. Pek çok insan pek çok ülkede aşıyı reddetti. Aşı olmayanlar, hasta değilseler seyahat edemeyecek mi? Şu an AB’de bu istek üç aylığına ertelendi. Eğer süreci iyi yönetebilirsek, vaka sayımızı azaltabilirsek turizmden yararlanabiliriz. Ciddi kapasite koyuyoruz. Avrupa’da en fazla uçan biziz. Dünyada beşinciyiz.”

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