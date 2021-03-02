THY’den 2020’de 5,6 milyar TL net zarar

Türk Hava Yolları (THY), 2020 yılı finansal sonuçlarını dün akşam açıkladı. Buna göre şirket, pandemi yılı olan 2020’yi 5 milyar 588 milyon TL net zararla kapattı.

THY, 2019’da 4 milyar 536 milyon net kâr açıklamıştı.

TOPLAM BORCU 147,9 MİLYAR TL

2019 sonunda 106,1 milyar TL olan THY’nin toplam borcu, 2020 sonunda 147,9 milyar TL’ye yükseldi.

Şirketin toplam özkaynağı ise 40,8 milyar TL’den 39,5 milyar TL’ye geriledi.

THY’nin 2019’da 75,1 milyar TL olan hasılatı, 2020’de 46,4 milyar TL’ye, kur farkı ve faiz ödemelerinden kaynaklı finansman giderleri ise 1 milyar 746 milyon TL’den 5 milyar 906 milyon TL’ye yükseldi.