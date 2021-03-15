THY’nin yolcu sayısında sert düşüş

Türk Hava Yolları’nın yolcu sayısı şubat ayında yüzde 61.4 düşüşle 1.93 milyon oldu. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 51.4 düştü. Dış hatlarda ise düşüş yüzde 67.8 oldu.

Yolcu doluluk oranı ise şubatta 16.3 puan düşüşle yüzde 61.7 olurken, doluluk oranı iç hatlarda yüzde 74.4, dış hatlarda ise yüzde 59.4 olarak gerçekleşti.

Yolcu sayısı ocak-şubat döneminde yüzde 63.4 düşüşle 3.9 milyon olurken, yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 55.6, dış hatlarda yüzde 68.4 geriledi.

Aynı dönemde yolcu doluluk oranı 18.5 puan düşüşle yüzde 60.9 oldu. Doluluk oranı iç hatlarda yüzde 73.6, dış hatlarda ise 58.8 olarak gerçekleşti.