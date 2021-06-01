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TL mevduata stopaj desteği uzatılacak

TL mevduata stopaj indirimi desteğinin süresi uzatıldı. Karar henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı ancak Hazine kaynakları, mevcut uygulamanın haziran ve temmuz aylarında da süreceğini aktardı.

Güncellenme: 10:33, 01/06/2021
HaberlerEkonomi
TL mevduata stopaj desteği uzatılacak

Türk Lirası mevduat hesaplarından alınan stopajda geçen yıl devreye alınan ve vade süresine göre farklılık gösteren vergi indirimleri Haziran ve Temmuz ayları için de uzatılacak.

Ekim 2020’de uygulamaya alınan stopaj indirimleri ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15’ten yüzde 5’e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10’dan yüzde 0’a çekildi. Uygulama birkaç defa uzatıldı.

Düzenleme gece yarısı itibarıyla sona ermişti. Hazine kaynaklarından edinilen bilgiye göre mevduattaki stopaj desteği bir kez daha uzatılarak iki ay daha devam edecek. Karar kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Stopaj oranı, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan bir yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfır, katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarında ise altı aya kadar vadeli olanlarda %5, bir yıla kadar vadeli olanlarda %3, ve bir yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfır olarak uygulanacak.

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Yayınlanma Tarihi:09:17,