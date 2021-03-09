TL’deki değer kaybı ve faizle ilgili Fitch’ten açıklama

Fitch yetkilisi Douglas Winslow, “Yakın zamanda büyük ihtimalle enflasyonun inatçı bir şekilde yüksek kalacağını göreceğiz” dedi.

Winslow düzenlenen online sunumda “Yakın zamanda faizlerde bir artışa gidilmesi ihtimali de kısmen son dönemde yaşanan faktörlerden kaynaklanıyor” açıklamasında bulundu ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyonu düşürmek için adım atılması yönünde baskının artabileceğini ekledi.

Fitch’in değerlendirmesinde ayrıca, kamu bankalarında 2020’de yaşanan hızlı büyümenin kredi riskini artırdığına işaret edildi.

Fitch analisti Lindsey Liddell Türk bankalarının aktif kalitesinde hâlâ önemli bir risk gördüklerini ve yapılandırılan kredilerin artacağını düşündüklerini söyledi.

ABD’deki Halkbank davasına da dikkat çekilen Fitch’in değerlendirmesinde, bu konunun ABD ve Türkiye ilişkilerinde potansiyel bir gerilim noktası olabileceğine işaret edildi. REUTERS