TL’nin getirisi dövizden dönüşün önünü açmıyor

Merkez Bankası (MB) sıkı para politikası ile mevduatta negatif reel faizden dönerek TL'ye dönüş için kapı araladı, ancak vatandaş şimdilik bu kapıdan geçmeye niyetli görünmüyor. Mart sonunda TL mevduat hesaplarına değişik vadelerde tanınan vergi avantajında sona geliniyor.

Yıllık yüzde 15.61 enflasyon oranı ile zaten % 1.4 puana kadar gerileyen reel faiz, stopaj indirimin bitmesiyle negatife dönebilir. Dövizden TL'ye dönüşünün başlayıp başlamadığına ilişkin tartışmalar sürerken, şu kritik soru ortada duruyor: Yatırımcı neden bu tercihi yapsın?

Ekonomist Dr. Tuğberk Çitilci'ye göre, Türkiye'de dolarizasyon vatandaşlar için eski zamanlardan beri gelen bir finansal travmanın sonucu ve kur tarafında yaşanan ani ataklar uyarıcı olarak bu travmayı tetikleyerek dolarizasyonun kalıcı olmasını sağlıyor. Mevcut mevduat getirisi enflasyondan arındırıldığında ortaya çıkan reel faizin yatırımcının dolarizasyondan dönmesi için tetikleyici olmadığını söyleyen Çitilci, MB'nin enflasyonun en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yılın 3'üncü çeyreğinde politika faizinden ölçülü indirim olabileceğine de dikkat çekti. Çitilci, “Bu durum mevduat faizinde gevşeme yaratır. Böyle bir ortam döviz bozdurup mevduat faizine geçmeleri için anlamlı olmuyor” yorumunu yaptı.

Enflasyon ve oynak kur tasarruf tercihini etkiliyor

Vatandaşın döviz bozdurması MB'nin rezervlerinin birikmesi için de önemli. Noorcm Stratejisti Arzu Toktay, küresel piyasalarda yükselen faiz oranlarının TL'de oynaklığı arttırdığını, buna yükselen enerji ve emtia fiyatları yanında halkın hissettiği enflasyon da eklenince MB'nin henüz döviz alım ihalelerine başlaması için gerekli ortam oluşmadığını söyledi.

Deutche Welle Türkçe'ye konuşan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara da vatandaşın döviz almasının en önemli nedeninin “enflasyon; yani satın alma gücü” olduğunu, bir diğer nedenin ise kurdaki oynaklık olduğunu söyledi.

Vatandaş inanmıyor

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe ise vatandaşın sorunların çözülebileceğine inanmadığını belirterek, “Yüksek enflasyon da vatandaşı haklı çıkarıyor. Yüzde 17 yabancı için yüksek bir faiz, reel faiz umurlarında değil. Vatandaş reel faizi çözdü, döviz bozdurmuyor. Dolar fil hafızalıdır. Gördüğü seviyeyi asla unutmaz” diyor.