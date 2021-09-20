TOKİ önceliği

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, TOKİ’nin öğrenci yurtlarına öncelik vermesine yönelik kanun teklifini hazırlayarak TBMM’ye sundu.

Deniz AYHAN

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Devlet yurtlarının sayısı yetersiz, özel yurtlar ve ev kiralarında ise büyük artış var. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği üniversite öğrencilerinin kalacak yer bulma mücadelesi, meclis gündemine taşındı. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, TOKİ'nin öğrenci yurtlarına öncelik vermesine yönelik kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklifin yasalaşması halinde TOKİ lüks konut yapmak yerine öncelikle öğrenciler için yurt ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet verecek.

MADDİ İMKANSIZLIK ÇOK

Anadolu'nun birçok bölgesinden çocuklarını eğitim için şehir dışına göndermek zorunda kalan ve maddi imkanları yetersiz olan ailelerin, devlet yurtlarındaki kontenjan azlığı nedeniyle çocuklarını devlet denetimindeki yurtlara yerleştiremediğinin altını çizen Şahin, “Şehir dışında öğrenim görecek olan öğrencilerimizin ailelerinde her yıl ‘kalacak yer bulma' endişesi devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ne yazık ki bu talebe sessiz kalıyor. Her yıl kontenjanlar artırılıyor, yurt sayısı fazlalaşıyor dense de bu sorun kalıcı bir şekilde çözüme bir türlü kavuşturulamıyor” dedi.

CEMAATLERİN KISKACINDA

Şahin, kanun teklifinin gerekçesinde KYK yurtlarındaki sayının az olması ve kontenjanların yetersizliğine değinerek, barınma ihtiyacı olan öğrenci ailelerinin çocuklarını alternatif olarak görülen cemaat/tarikat yurt ve evlerine teslim etmek zorunda olduklarını belirtti. Şahin, “Bu yol ile çocuklarımız ve aileleri kötü niyetli gruplar, dini cemaat ve tarikatların kıskacına hapsolmaktadırlar” diye konuştu.

15 TEMMUZ'UN BENZERİ TEKRAR YAŞANMAMALI

15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında bir cemaatin olduğunu hatırlatan Fikret Şahin, “Gençlerimizin devlet ideolojisi ve anayasal çerçeveden dışarı çıkarılmasına olanak sağlayan FETÖ gibi örgütlerin elinden kurtarılması için devlet denetiminde olan yurtların sayısı ve kapasitesi artırılmalıdır. Cemaat ve tarikatlar, devletin alternatifi olmaktan çıkarılmalıdır. Bu sorun çözülmedikçe Gülen cemaati yerine yeni cemaatler türeyecek” dedi.