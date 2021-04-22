Toplam yurt içi seyahat 2020 yılında yüzde 45.2 azaldı

Yurt içinde ikamet edenlerin 2020 yılında toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 45.2 azalarak 42 milyon 847 bin düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir yüzde 26.4 azalarak 469 milyon 91 bine, ortalama geceleme sayısı da 109 gece olarak gerçekleşti.

Yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları da 2020 yılında yüzde 34.1 azalarak 32 milyar 250 milyon 278 bin liraya geriledi.

Bu harcamaların yüzde 94.2’sini 30 milyar 369 milyon 370 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 5.8’ini de 1 milyar 880 milyon 908 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 753 lira oldu.

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, yüzde 65.7 ile “yakınları ziyaret’ birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 25 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise yüzde 4.2 ile “sağlık” amacıyla yapılan seyahatler yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 311 milyon 562 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş veya akraba evinde” kaldı. İkinci sırada 112 milyon 748 bin geceleme ile “kendi evi” yer alırken, “otel” 18 milyon 878 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 44 AZALDI

Yurt içinde ikamet edenlerin ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44 azalarak 7 milyon 189 bin seyahate geriledi.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 62 milyon 658 bin geceleme yaptı ve ortalama geceleme sayısı 8.7 gece oldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2020 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26.2 azalarak 5 milyar 787 milyon 703 bin liraya geriledi.

Bu harcamaların yüzde 97’sini 5 milyar 612 milyon 429 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 3.0’ünü de 175 milyon 274 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 805 lira oldu.

Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla azalış yüzde 62.6 ile paket tur harcamalarında, yüzde 41 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında ve yüzde 38.9 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda oldu.

Seyahat harcamalarının yıllık değişim oranları incelendiğinde en fazla azalış yüzde 54.2 ile seyahat öncesi yapılan harcamalarda, yüzde 52.6 ile paket tur harcamalarında ve yüzde 44.7 ile giyecek ve hediyelik eşya harcamalarında oldu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 69.1 ile ilk sırada, ikinci sırada yüzde 17.2 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise ile yüzde 4.8 ile sağlık yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 40 milyon 127 bin geceleme sayısı ile en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 17 milyon 848 bin geceleme ile kendi evi yer alırken, otel 2 milyon 740 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. (DHA)