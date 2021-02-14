Toplumun yüzde 94’ü AVM’leri riskli buluyor

Sokağa çıkma yasakları ve pek çok alandaki kısıtlamalarla coronavirüs salgınında vaka sayılarında bir miktar düşüş sağlanırken, toplum AVM, berber ve kuaför gibi yerleri hâlâ riskli buluyor. Toplumun yüzde 86'sı salgını Türkiye için çok ciddi bir tehlike oluşturduğunu düşündüğünü aktarırken, özellikle belirli alanlar için risk algısı devam ediyor. Salgında büyük ziyaretçi kaybına uğrayan alışveriş merkezleri (AVM), riskli alanlar arasında görülüyor. Son yapılan araştırmalara göre 10 kişiden 7'si AVM'lere gitmeyi çok riskli bulurken, çok ciddi ve kısmen riskli bulanların toplam oranı yüzde 94'e kadar çıkıyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM KAYGISI

AVM'ler dışında kuaför ve berberlere gitmek de riskli görülen faaliyetler arasında öne çıkıyor.

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Coronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması'nın sonuçlarına göre, yüz yüze eğitim de endişe yaratıyor. Her ne kadar öğrenciler ve ebeveynler uzaktan eğitim sürecinde bazı zorluklar yaşasa da çoğunluk uzaktan eğitimin devam etmesi kararını desteklemişti. Araştırmaya göre yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda kararı yanlış bulacağını söyleyenlerin oranı (%49) doğru bulacağını söyleyenlerden (%36) daha yüksek. Öte yandan ebeveynlerin tercihleri yüz yüze eğitimden yana olmasa da çoğunluk okulların açılması durumunda çocuğunu okula göndereceğini de (%67) ifade ediyor.

CİDDİ TEHLİKE

Salgını Türkiye için büyük tehdit olarak görenlerin oranı da hayli yüksek seyrediyor. Salgının ilk kez başladığı 2020 Mart'ında virüsü ülkemiz için çok ciddi tehlike olarak görenlerin oranı %55 seviyesindeydi. Geçen yıl yaz aylarında bu oran %69'lara, aralık ayında ise %88'e kadar çıkarak tepe noktasına ulaştı. Ancak toplumun büyük çoğunluğu (%86) coronavirüs salgınının çok ciddi tehlike oluşturduğunu düşünmeye devam ediyor.