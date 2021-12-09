Toyota, Japonya’daki iki fabrikasında şalter indirdi

Toyota, tedarik sıkıntısı nedeniyle Japonya'daki iki fabrikasında üretime ara verecek.

SOZCU.COM.TR

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Otomotivdeki tedarik sıkıntılarından son etkilenen şirket Japon otomotiv devi Toyota oldu.

Japon Jiji haber ajansının aktardığı bilgiye göre, Toyota’nın tedarik sıkıntıları nedeniyle Japonya’daki iki fabrikasında üretime ara verecek.

Toyota, daha önce, Aralık ayında arz kıtlığının üretimi kesintiye uğratmasının ardından normal operasyonlarına geri döneceğini duyurmuştu. Ancak son açıklama, bunun gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor.

Reuters’a konuşan bir şirket sözcüsü, üretimi durdurmanın Japonya’daki bir tedarik zinciri kesintisinin yanı sıra Vietnam’da COVID-19 salgını nedeniyle işgücü eksikliğinden kaynaklandığını aktardı.

OTOMOTİV DEVLERİ ŞALTER İNDİRDİ

Daha önce de 2021 yılı içerisinde çip krizi nedeniyle Güney Koreli Hyundai, Fransız araç üreticisi Renalt başta olmak üzere pek çok otomotiv devi üretime ara vermişti.

Stellantis Grubu’na bağlı otomobil şirketi Opel ise Almanya’daki fabrikasında çip krizinin getirdiği sorunlar nedeniyle üretimi 2 ay önce durdurdu. Üretime en erken 2022 yılında başlanması bekleniyor.

BEKLENTİLER DÜŞTÜ

Ağustos ayında Toyota yayımlanan bir üretim tahminine göre, Toyota 2021 yılı için üretim beklentilerini yüzde 40 oranında azaltmıştı. Otomotiv sektöründe bir süredir çip başta olmak üzere, çeşitli hammadde ve parçaların tedariklerinde yaşanan sorunlar küresel otomotiv üretimine sekte vurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Daimler CEO'su Ola Källenius yaptığı açıklamada, yarı iletken çiplerin arzına ilişkin krizin, otomobil endüstrisinin 2022 ve 2023'e kadar süreceğini söyledi. Renault'nun CEO'su Luca De Meo ise son çeyreğin zayıf görünüşüne rağmen bir miktar iyileşme getireceğini söyledi.

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