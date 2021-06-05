TPAO’dan doğal gaz keşfi açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Karadeniz’deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı” dedi.

Erdoğan’ın açıklamasıyla ilgili bir duyuru yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şunları belirtti:

* Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından, Kuzey Sakarya Sahası’nda Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi.

* Böylece Karadeniz’de, daha önce Sakarya Sahası’nda keşfedilen 405 milyar metreküp rezerve, 135 milyar metreküp daha eklenerek, toplam rezerv 540 milyar metreküpe ulaşmış oldu.

* 1938 metre su derinliğinde ve 3850 metre son derinlikte sondajı gerçekleştirilen Amasra-1 kuyusundaki bu yeni keşif de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi’ne dahil edilecek.

* Proje kapsamında, deniz tabanında doğal gaz üretim sistemleri, Filyos Endüstri Bölgesi’nde bir doğal gaz işleme tesisi ve her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatları inşa edilecek.

* Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nin 2023’te tamamlanması öngörülen ilk fazında günde 10 milyon metreküp doğal gaz karadaki doğal gaz işleme tesisine ulaştırılacak. İleriki yıllarda proje kapasitesinin günde 40 milyon metreküpe çıkarılması planlanıyor.

* Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında, derin deniz arama, sondaj ve üretim operasyonları alanındaki faaliyetlere ilişkin olarak, Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Melih Han Bilgin; “Arama faaliyetlerimiz çerçevesinde ileri teknoloji matematiksel modelleme yöntemleri kullanarak sismik veri toplama çalışmaları yürütüyoruz. Bu doğrultuda keşfettiğimiz kaynaklarımızı daha doğru tanımlıyor, yeni keşifler için daha hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

* TPAO, kara alanlarındaki yoğun operasyonlarının yanı sıra, milli ve yerli imkanlarla derin deniz aramacılık faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor.